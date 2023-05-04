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Российские авиакомпании начали отменять рейсы внутри страны

Поводом для отмены стало сокращение субсидий со стороны государства

04 мая 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские авиакомпании начали отменять некоторые рейсы внутри страны. Об этом сообщают "Известия".

Предположительно, это связано с сокращением субсидий, которые урезали на 1,5 млн рублей. Минтранс получил указание уменьшить траты на 5%, из-за чего число субсидированных рейсов сократилось на 17%.

Как отмечают эксперты, в первую очередь под сокращение попали те рейсы, исчезновение которых не вызовет большой волны недовольства.

Ранее сообщалось, что компания "Уральские авиалинии" свяжет прямым рейсом Горно-Алтайск и Санкт-Петербург.

авиаперевозки

Комментарии 3

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Гость

09:51:01 04-05-2023

так уменьшили субсидирование из-за сверхприбыли авиакомпаний.

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Из серии

11:21:46 04-05-2023

"Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ")))

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Вася лётчик

12:56:37 04-05-2023

Как так по отчётности авиакомпаний России сверхприбыль в этом году 88 млрд рублей. И они требуют субсидий от государства. Золотые парашюты отмените и деньги появятся. Оборзели.

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