Российские авиакомпании начали отменять рейсы внутри страны
Поводом для отмены стало сокращение субсидий со стороны государства
04 мая 2023, 08:37, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские авиакомпании начали отменять некоторые рейсы внутри страны. Об этом сообщают "Известия".
Предположительно, это связано с сокращением субсидий, которые урезали на 1,5 млн рублей. Минтранс получил указание уменьшить траты на 5%, из-за чего число субсидированных рейсов сократилось на 17%.
Как отмечают эксперты, в первую очередь под сокращение попали те рейсы, исчезновение которых не вызовет большой волны недовольства.
Ранее сообщалось, что компания "Уральские авиалинии" свяжет прямым рейсом Горно-Алтайск и Санкт-Петербург.
09:51:01 04-05-2023
так уменьшили субсидирование из-за сверхприбыли авиакомпаний.
11:21:46 04-05-2023
"Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали ")))
12:56:37 04-05-2023
Как так по отчётности авиакомпаний России сверхприбыль в этом году 88 млрд рублей. И они требуют субсидий от государства. Золотые парашюты отмените и деньги появятся. Оборзели.