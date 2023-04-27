Горно-Алтайск свяжут прямыми авиарейсами с Санкт-Петербургом

Полёты начнут выполнять в июне

27 апреля 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском запустят прямые рейсы, пишет "Деловой Петербург".

Перевозчиком выступит компания "Уральские авиалинии".

Полёты начнут выполнять с 17 июня. По субботам самолёт будет летать в Горно-Алтайск и по воскресеньям – в обратном направлении. Билеты уже в продаже.

Ранее рассказали, на сколько и почему может увеличиться стоимость авиабилетов на полёты внутри страны.