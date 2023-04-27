Горно-Алтайск свяжут прямыми авиарейсами с Санкт-Петербургом
Полёты начнут выполнять в июне
27 апреля 2023, 09:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском запустят прямые рейсы, пишет "Деловой Петербург".
Перевозчиком выступит компания "Уральские авиалинии".
Полёты начнут выполнять с 17 июня. По субботам самолёт будет летать в Горно-Алтайск и по воскресеньям – в обратном направлении. Билеты уже в продаже.
Ранее рассказали, на сколько и почему может увеличиться стоимость авиабилетов на полёты внутри страны.
13:09:29 27-04-2023
Горноалтайский отдых все дальше и дальше. Скоро совсем за горизонтом скроется.