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Горно-Алтайск свяжут прямыми авиарейсами с Санкт-Петербургом

Полёты начнут выполнять в июне

27 апреля 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском запустят прямые рейсы, пишет "Деловой Петербург".

Перевозчиком выступит компания "Уральские авиалинии".

Полёты начнут выполнять с 17 июня. По субботам самолёт будет летать в Горно-Алтайск и по воскресеньям – в обратном направлении. Билеты уже в продаже.

Ранее рассказали, на сколько и почему может увеличиться стоимость авиабилетов на полёты внутри страны.

Комментарии 1

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Гость

13:09:29 27-04-2023

Горноалтайский отдых все дальше и дальше. Скоро совсем за горизонтом скроется.

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