Налог на заграничные туры предложили ввести в России
Авторы инициативы считают, что собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего туризма
23 октября 2024, 11:00, ИА Амител
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести налог на туры за рубеж, сообщает "Интерфакс".
По словам эксперта, инициатива сформулирована по итогам анализа проблем туроператоров с финансовыми гарантиями. Опыт банкротств туроператоров показал: размер возмещения, на который может рассчитывать потребитель, колеблется от 15 до 30% от стоимости тура.
Если налог появится, гарантии перед туристами может взять на себя государство, считает Уманский. Дивиденды от уплаченных денег он предлагает направлять на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.
"Это своеобразный туристический аналог экспортной пошлины, направленный на развитие внутреннего туризма и обеспечение защиты прав потребителей", – заключил президент Российского союза туриндустрии.
11:04:14 23-10-2024
а с каких это плюшек, государство должно брать на себя гарантии туроператоров по турам?
11:13:55 23-10-2024
собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего туризма ---- может направить на создание мест отдыха, например, в Горном, в котором 51 % будет принадлежать государству и там будет госрегулирование цены, чтобы частники не сильно борзели. Ну или хотя бы на спонсирование дороги к месту внутреннего туризма. Лишь бы ни в некуда, а то будут воровать
11:37:51 23-10-2024
Гость (11:13:55 23-10-2024) собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего ... Ничего государственного у нас нет, даже природные ресурсы, считающиеся народными достояние и тот в частных руках. Никто ничего не будет контролировать, это бизнес
13:01:34 23-10-2024
Гость (11:37:51 23-10-2024) Ничего государственного у нас нет, даже природные ресурсы, с... Какая смешная хрень, самые богатые, стратегически важные предприятия, фактически находятся в руках государства, потому что государство имеет в них контрольный пакет 50 % плюс одна акция. Например Газпром, РЖД. оборонка и т.д.
13:07:45 23-10-2024
Гость (11:13:55 23-10-2024) собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего ... берегите себя, вы очень ценный для власти ресурс
11:14:08 23-10-2024
А с какого перепуга я должна платить за заграничные туры нашему государству? Они значит отдыхают по заграницам на наши налоги и обзывают это "деловые поездки".
11:22:25 23-10-2024
Гость (11:14:08 23-10-2024) А с какого перепуга я должна платить за заграничные туры наш... Они значит отдыхают по заграницам --- ну так на них в том числе и хотят наложить
12:25:22 23-10-2024
Гость (11:22:25 23-10-2024) Они значит отдыхают по заграницам --- ну так на них в том ч... У них это не отдых, деловая поездка! Читайте внимательнее.
11:33:16 23-10-2024
Гость (11:14:08 23-10-2024) А с какого перепуга я должна платить за заграничные туры наш... Заметьте, наше государство сначала ввело налог на внутренний туризм, теперь предлагает на внешний под предлогом развития внутреннего, на который уже берет налог! Государство - мошенник! Цены на внутренний уже выше, чем на внешний, а уровень услуг ниже некуда. Везде только и мечтают содрать деньги ни за что.
11:18:23 23-10-2024
а ну совсем афигели!!!
11:24:00 23-10-2024
отдыхают по заграницам на наши налоги ---- можно только на свои. Которые не на свои за последнее время много село. Одну недавно из Аргентины привезли
11:24:05 23-10-2024
Сделайте доступным и качественным внутренний туризм, тогда и налоги вводите, а то ни в СочАх ни в Горном к отдыху не подступиться.
11:51:15 23-10-2024
Отлично. Пусть те, кто отдыхает за границей, оплатят инфраструктуру пяти морей и Байкала. А этот господин будет продавать туда внутренние туры втридорога. Но обязательства перед туристами при этом лягут на государство) Все правильно? Это просто пять. А я вот считаю, что надо ввести налог на тех, кто никуда не ездит и сидит дома совершенно бесплатно. Непорядок!
17:32:37 23-10-2024
Просто Уманский никак нажраться не может. Утроба ненасытная.