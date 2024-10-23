Налог на заграничные туры предложили ввести в России

Авторы инициативы считают, что собранные средства нужно направлять на развитие внутреннего туризма

23 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести налог на туры за рубеж, сообщает "Интерфакс".

По словам эксперта, инициатива сформулирована по итогам анализа проблем туроператоров с финансовыми гарантиями. Опыт банкротств туроператоров показал: размер возмещения, на который может рассчитывать потребитель, колеблется от 15 до 30% от стоимости тура.

Если налог появится, гарантии перед туристами может взять на себя государство, считает Уманский. Дивиденды от уплаченных денег он предлагает направлять на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.