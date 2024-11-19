Пассажиропоток упал в общественном транспорте в Алтайском крае

В региональном Минтрансе отметили, что такая тенденция наблюдается по всей России

19 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года пассажиропоток в общественном транспорте Алтайского края упал по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Причем в минус ушли показатели как по автомобильному, так и по электрическому транспорту. Об этом amic.ru сообщили в региональном Минтрансе.

За девять месяцев 2024 года по всему краю автомобильный транспорт перевез 62,4 млн пассажиров, что на 3,1% ниже показателей прошлого года. Электротранспорт перевез 43,1 млн человек – на 2,8% ниже прошлогодних значений.

"В Алтайском крае, как и в целом по России, для отрасли характерно общее снижение пассажиропотока. Такая тенденция обусловлена снижением подвижности населения по причинам массового использования современных цифровых решений в сети Интернет: цифровизация государственных услуг, развитие сети маркетплейсов и служб доставки, "сообщества по поиску попутчиков", – пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что сейчас маршрутная сеть общественного транспорта региона состоит из 741 маршрута регулярных перевозок. В их числе 440 муниципальных, 231 региональный и 70 межрегиональных и международных маршрутов. Для перевозки пассажиров используется 2,9 тысячи транспортных средств (2581 автобус, 273 трамвая и 86 троллейбусов).

Общая протяженность маршрутной сети составляет 70 тысяч километров, по ней ежегодно осуществляется более 5 млн рейсов, ежедневно перевозится порядка 383 тысяч пассажиров. Также в регионе действует 231 муниципальный маршрут, их обслуживают 876 автобусов.

Также в министерстве напомнили, что для оказания поддержки органам местного самоуправления с 2021 по 2024 год за счет краевого бюджета было куплено 280 автобусов, 10 трамваев, 12 троллейбусов на общую сумму 2,3 млрд рублей. В 2024 году власти закупили 22 автобуса и пять троллейбусов, эта поставка еще ожидается.