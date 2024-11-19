Пассажиропоток упал в общественном транспорте в Алтайском крае
В региональном Минтрансе отметили, что такая тенденция наблюдается по всей России
19 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
За девять месяцев 2024 года пассажиропоток в общественном транспорте Алтайского края упал по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Причем в минус ушли показатели как по автомобильному, так и по электрическому транспорту. Об этом amic.ru сообщили в региональном Минтрансе.
За девять месяцев 2024 года по всему краю автомобильный транспорт перевез 62,4 млн пассажиров, что на 3,1% ниже показателей прошлого года. Электротранспорт перевез 43,1 млн человек – на 2,8% ниже прошлогодних значений.
"В Алтайском крае, как и в целом по России, для отрасли характерно общее снижение пассажиропотока. Такая тенденция обусловлена снижением подвижности населения по причинам массового использования современных цифровых решений в сети Интернет: цифровизация государственных услуг, развитие сети маркетплейсов и служб доставки, "сообщества по поиску попутчиков", – пояснили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что сейчас маршрутная сеть общественного транспорта региона состоит из 741 маршрута регулярных перевозок. В их числе 440 муниципальных, 231 региональный и 70 межрегиональных и международных маршрутов. Для перевозки пассажиров используется 2,9 тысячи транспортных средств (2581 автобус, 273 трамвая и 86 троллейбусов).
Общая протяженность маршрутной сети составляет 70 тысяч километров, по ней ежегодно осуществляется более 5 млн рейсов, ежедневно перевозится порядка 383 тысяч пассажиров. Также в регионе действует 231 муниципальный маршрут, их обслуживают 876 автобусов.
Также в министерстве напомнили, что для оказания поддержки органам местного самоуправления с 2021 по 2024 год за счет краевого бюджета было куплено 280 автобусов, 10 трамваев, 12 троллейбусов на общую сумму 2,3 млрд рублей. В 2024 году власти закупили 22 автобуса и пять троллейбусов, эта поставка еще ожидается.
07:32:10 19-11-2024
автобусники на карман деньги сразу переводят, вот и упал пассажиропоток
09:55:25 19-11-2024
гость (07:32:10 19-11-2024) автобусники на карман деньги сразу переводят, вот и упал пас... Еду вечером (не буду называть маршрут), у водителя якобы терминал сломался. Второй случай: конец маршрута, ехать 3-4 остановки до конечной, кондуктор явно спрашивает пробивать ли билет или нет при наличной оплате. Многие говорят, что им билет не нужен.
10:06:57 19-11-2024
Гость (09:55:25 19-11-2024) Еду вечером (не буду называть маршрут), у водителя якобы тер... " (не буду называть маршрут)" - зря, надо обозначать и ка можно громче
10:14:48 19-11-2024
Гость (09:55:25 19-11-2024) Еду вечером (не буду называть маршрут), у водителя якобы тер... Еду вчера ещё не вечером, часов в 17, тоже "сломан" терминал, просят перевод на карту. № 32
08:11:25 19-11-2024
ОТ в Барнауле не для людей. Если министр Минтранса сам ни разу на ОТ не ездил, то и говорить не о чем.
08:21:42 19-11-2024
уберите выделенку на Ленина, она там вообще ни к чему. Левый ряд весь в колодцах, правый выделенка, один средний ряд.
10:13:18 19-11-2024
Гость (08:21:42 19-11-2024) уберите выделенку на Ленина, она там вообще ни к чему. Левый... пишет водитель машинки, который сам себя везет? я езжу на ОТ по Ленина, выделенка это решение, которое в других городах прекрасно работает в части разгрузки дороги и здесь тоже, ибо ОТ перевозит за раз 70 человек, и от него для людей общественной пользы больше, поэтому из точки А в точку Б этот транспорт должен попадать с минимальным временем (и по Ленина без выделенки я доезжал от Пушкина до Октября за 30-40 минут, а сейчас 10 минут), а машинка 1-2 человека везет, а места они занимают на дороге одинаковое. Так что не хотите пересаживаться в ОТ, стойте в пробках с такими же, за личный комфорт надо платить и это не только про деньги.
18:37:03 19-11-2024
Гость (10:13:18 19-11-2024) пишет водитель машинки, который сам себя везет? я езжу на ОТ... С аппендицитом в приёмом покое подождёш, ибо в этой машинке на 1-2 чел. едет хирург, а он ОТ не поедет, НЕ УДОБНО, вот если бы в метро, то наверно да. Ситуации разные бывают, не надо обобщать.
08:27:15 19-11-2024
Маршруты "соптимизировали" так, что быстрее пешком из конца в конец город пройти, чем петлять по закоулкам на автобусе.
08:33:19 19-11-2024
Где он упал то? Не протолкнуться в транспорте) На трамваях упал на тех, у которых маршрут по заводам.
08:54:21 19-11-2024
Гость (08:33:19 19-11-2024) Где он упал то? Не протолкнуться в транспорте) На трамваях ... ну-ну. попробуйте сесть в трамвай на Калинина, в 17-00, когда у заводов рабочий день заканчивается. Будете удивлены
13:17:40 19-11-2024
Гость (08:33:19 19-11-2024) Где он упал то? Не протолкнуться в транспорте) На трамваях ... так нормальные автобусы работают на двух маршрутах, остальное все маршрутки - вот и не протолкнуться
08:54:33 19-11-2024
да никто туда соваться лишний раз не хочет, только по нужде большой в эти скотовозы
08:57:37 19-11-2024
В начале 25 года ждем "плач" Ярославны, т.е. перевозчиков о необходимости поднятия стоимости проезда.
09:05:09 19-11-2024
Люди не хотят ездить в скотских условиях? Удивительно, что им не нравится?
09:09:18 19-11-2024
Упал пасажиропоток, что за чушь? Именно поэтому администрация города уничтожила 29,17,19,24,37,73 и др. автобусные маршруты. Добивает 65,80,75,
09:09:57 19-11-2024
В общественном транспорте все падает.
09:10:13 19-11-2024
На межгороде цены задрали, вот и упал ...
09:37:28 19-11-2024
Ну-ну. Это просто оправдываются, почему транспорта нет. Вкладываться никто не хочет, люди для перевозчиков, похоже, - убойная скотина. Еду сейчас в автобусе, стекло вот-вот выпадет, долбится о корпус, сквозняком обдувает. Красота... И вечером добраться куда-то тот ещё квест. В выходные лучше вообще дома сидеть, не уедите, на маршрутах может быть 2-4 автобуса. Зимой замёрзшие трупы на остановках, наверное, не редкостью станут.
Чиновникам не 2 дня на ОТ (чё эт они не согласились, интересно), а месячники общественного транспорта устраивать регулярно. Народ поддержит
10:35:10 19-11-2024
Гость (09:37:28 19-11-2024) Ну-ну. Это просто оправдываются, почему транспорта нет. Вкла... А смысл это устраивать? Чиновники до ОТ не дойдут - им еще на остановке коробку люлей распечатают
09:38:45 19-11-2024
И опять люди виноваты
09:39:14 19-11-2024
А давайте ещё поднимем цены на проезд!
Чтобы вообще было не выгодно на работу ездить, лучше что-нибудь попроще, но возле дома, чтобы последние деньги не тратить!
09:48:32 19-11-2024
Гость (09:39:14 19-11-2024) А давайте ещё поднимем цены на проезд! Чтобы вообще было... у меня на проезд до работы и обратно в месяц уходит 1470 р. Это настолько неподъемная сумма, что аж на работу ездить не выгодно?
10:09:04 19-11-2024
Гость (09:48:32 19-11-2024) у меня на проезд до работы и обратно в месяц уходит 1470 р.... а если с пересадками? а если вас в семье 2-3 человека?
10:17:46 19-11-2024
Гость (09:48:32 19-11-2024) у меня на проезд до работы и обратно в месяц уходит 1470 р.... В год 17 640. Почти зарплата за месяц. То есть месяц в году люди работают только на транспортников.
10:33:14 19-11-2024
Гость (09:48:32 19-11-2024) у меня на проезд до работы и обратно в месяц уходит 1470 р.... Вы правы. Нужно минимум пять-семь тысяч тратить на проезд, иначе не поймем всю глубину заботы чудесного коллектива перевозчиков и чиновников о нас убогих
18:02:52 19-11-2024
Гость (09:48:32 19-11-2024) у меня на проезд до работы и обратно в месяц уходит 1470 р.... У нас в семье 4 человека, из них 2 школьника. Проездные на маршрутке не действуют. 5880 маленькая сумма?
09:47:20 19-11-2024
Сделайте транспорт муниципальным. Всё-таки это социально значимая фигня. И чтобы расписание исполнялось, и ездили до 23. Частникам маршрутки оставьте
09:54:55 19-11-2024
Чем выше цена проезда, тем больше людей, устраивающих свою жизнь так, чтобы не пользоваться ОТ. Покупают автомобили. Меняют работу на рядом с домом. Переходят на удаленку. Неработающие пенсы ездят крайне редко и только в поликлинику, по обычному тарифу, проездной им не выгоден.
10:51:14 19-11-2024
Также в министерстве напомнили, что для оказания поддержки органам местного самоуправления с 2021 по 2024 год за счет краевого бюджета было куплено 280 автобусов, 10 трамваев, 12 троллейбусов на общую сумму 2,3 млрд рублей. В 2024 году власти закупили 22 автобуса и пять троллейбусов, эта поставка еще ожидается. - аттракцион невиданной щедрости на огромный край с отдаленными селами и города. Поименно куда предоставили и работает ли? Трамваи купленные стоят в депо - ржавеют, но числятся!
16:32:36 19-11-2024
гость (10:51:14 19-11-2024) Также в министерстве напомнили, что для оказания поддержки о... Интересно, где эти 280 автобусов? Почему все перевозчики жалуются, что в лизинг все поголовно берут очень дорого
10:51:46 19-11-2024
Удивительное совпадение. При чем тут, казалось бы, сокращение маршрутов и времени их работы? В СССР я был уверен, что уеду куда надо и в 23 и в 24 часа за 5 копеек на последнем рейсовом или на дежурном автобусе. Ходили четко по расписанию. Сотни раз уезжал в 00:30 со Спартака на Южный. А сейчас во сколько ходит последний автобус?
11:00:49 19-11-2024
Ещё необъявленный "комендантский час", как в прифронтовой зоне. После 20 часов практически нет ОТ.
12:07:04 19-11-2024
Да просто кондуктор физически не может пробиться через толпу людей и обилетить всех. Вот и падение пассажиропотока-по документам
12:36:06 19-11-2024
Пролетариат из комментариев откровенно не прав
По данным сайта, в день средняя единица транспорта в АК перевозит 80 человек в день, допустим в Барнауле перевозят 300 человек в день
Итого в день транспортник получает 10500рублей
Далее магия цифр:
4000 зп водителя
2000 зп кондуктора
3000 топливо если повезет
12000 лизинг автобуса стоимостью 10млн рублей
Итого 21000руб расходов при доходе 10500. Скажите спасибо, что вот кто-то ещё возит.
12:46:42 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Миша, вы такая смешная.. Над вами даже смеяться не удобно....
13:10:27 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Дададад... То-то этих перевозчиков от перевозок палкой не отгонишь! И парой палок тоже! До того, несчастные, страдают, что даже вынуждены взятки заносить аж заммэра, чтоб им и дальше разрешили себе в убыток работать. Тут усыплять каждого третьего нужно, а не спасибо говорить!
13:26:46 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... О, перевозчики выползают)) молчали бы уж))
13:32:21 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Автобусы забиты как селедка в бочке. 15 кругов это 1200-1500 человек = 50000 выручки в день.
Далее магия цифр:
4000 зп водителя
2000 зп кондуктора
3000 топливо если повезет
12000 лизинг автобуса стоимостью 10млн рублей
Итого 21000руб расходов при доходе 50000.
29000 в день прибыли чистыми с 1 автобуса. Мало, конечно, на гелик целый год копить.
15:13:24 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Уржаться с Вас, Михаил, можно. Каждый день,значит, бедолаги, убытки покрывают, но пассажирам в поездках по городу не отказывают. Выполняют свой гражданский долг!
15:14:03 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Он за 1 рейс столько перевозит, а не за день!
15:26:12 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Капиталист свою норму прибыли не уменьшит, Михаил. Это так же противоестественно, как пукать в себя.
17:22:12 19-11-2024
Михаил (12:36:06 19-11-2024) Пролетариат из комментариев откровенно не правПо данным ... Ложь полная, это количество пассажиров в одной единицы за один рейс и то мало.
18:33:26 19-11-2024
Где результаты мониторинга, который якобы проводили летом (ну когда все разъехались из города - самое то ведь)? Рабочим людям на заводы по Калинина, Космонавтов хрена доберёшься. На машине 6 минут до работы, на ОТ 30 минут и ещё топать 2 остановки пешком, а то и 3 либо с пересадкой. Опрос среди работяг делали про ОТ в октябре и всё решение свелось к 0. Зато мы остановки переименовываем - "гении" блин. Позорище.