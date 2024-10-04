Российские банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

Это нужно, чтобы процентная ставка для заемщика не превышала предельную стоимость кредита

04 октября 2024, 12:32, ИА Амител

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Банки начали взимать комиссию с застройщиков при оформлении ипотеки по рыночным ставкам, сообщил ТАСС Ильдар Хусаинов, директор компании "Этажи".

По словам Хусаинова, крупные банки взимают комиссию в размере от 6,2% от суммы кредита. Однако при определенных условиях можно избежать комиссии, но застройщик будет платить косвенно через систему эскроу.

Хусаинов объяснил, что это делается для того, чтобы процентная ставка для заемщика не превышала предельную стоимость кредита (ПСК). По его мнению, это не комиссия, а оплата дисконта для соответствия условиям.

С 1 октября Центробанк изменил требования к ПСК, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера. Теперь ПСК по сделкам на новостройки с рыночной ставкой превышает новые границы. Чтобы обеспечить соблюдение требований ЦБ, можно применить дисконт по одной из программ снижения ставки от застройщика.

В банке уточнили, что Центробанк устанавливает предельное значение ПСК каждый квартал. Следующий пересмотр будет в конце четвертого квартала 2024 года.

В компании "Этажи" отметили, что банки запускают программы, по которым застройщик или покупатель недвижимости платит комиссию при оформлении ипотечных кредитов на первичном, вторичном и загородном рынках. Комиссия составляет в среднем 6,5%, что позволяет снизить стоимость кредита и уложиться в рамки, установленные Центробанком.

В компании считают, что из-за ужесточения требований к ПСК может быть сорвана каждая пятая сделка на рынке недвижимости с использованием заемных средств.