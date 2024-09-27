ЦБ готовит стандарт автокредита

При этом сначала специалисты должны стандартизировать ипотеку

27 сентября 2024, 15:44, ИА Амител

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В рамках Международного банковского форума заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Полякова сообщила о планах комитета по стандартам Банка России разработать и утвердить стандарт синдицированного кредитования.

"У нас есть комитет по стандартам, который должен утвердить стандарт ипотечного кредитования, а затем перейти к стандартам синдицированного кредитования", – цитирует ее ТАСС.

Ранее в документе "Основные направления развития финансового рынка до 2027 года" было указано, что Банк России планирует внедрить для кредитных организаций новый формат регулирования – стандарты деятельности банков при взаимодействии с рынком и Центральным банком.

Закон о синдицированном кредитовании, который вступил в силу 1 февраля 2018 года, предусматривает, что несколько кредиторов обязуются предоставить денежные средства заемщику – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Эта форма кредитования позволяет распределить риски между несколькими участниками, что должно способствовать привлечению проектного финансирования.