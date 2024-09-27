ЦБ готовит стандарт автокредита
При этом сначала специалисты должны стандартизировать ипотеку
27 сентября 2024, 15:44, ИА Амител
В рамках Международного банковского форума заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Полякова сообщила о планах комитета по стандартам Банка России разработать и утвердить стандарт синдицированного кредитования.
"У нас есть комитет по стандартам, который должен утвердить стандарт ипотечного кредитования, а затем перейти к стандартам синдицированного кредитования", – цитирует ее ТАСС.
Ранее в документе "Основные направления развития финансового рынка до 2027 года" было указано, что Банк России планирует внедрить для кредитных организаций новый формат регулирования – стандарты деятельности банков при взаимодействии с рынком и Центральным банком.
Закон о синдицированном кредитовании, который вступил в силу 1 февраля 2018 года, предусматривает, что несколько кредиторов обязуются предоставить денежные средства заемщику – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Эта форма кредитования позволяет распределить риски между несколькими участниками, что должно способствовать привлечению проектного финансирования.
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В любом случае, для народа ничего хорошего не сделают.