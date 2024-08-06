Российские банки повысили ставки по ипотеке

Это стало реакцией на рост ключевой ставки

06 августа 2024, 08:46, ИА Амител

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Несколько крупных российских банков повысили ставки по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Marcs.

С 6 августа Сбербанк и ВТБ подняли минимальные ставки до 20% (с учетом страхования жизни и других условий), Альфа-Банк – до 21,09%.

Сбербанк повысил ставки на 0,5-1,1 п.п., ВТБ – на 0,5-1,7 п.п., до 20,5%, но минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5% при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначальном взносе от 30% и крупном размере кредита.

Альфа-Банк повысил ставки на 1 п.п., до 21,09-21,99%, Газпромбанк – на 1,4 п.п., до 22,5%. В Совкомбанке ставки повысили на 1 п.п., но дальше повышать не планируют.