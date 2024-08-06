Российские банки повысили ставки по ипотеке
Это стало реакцией на рост ключевой ставки
06 августа 2024, 08:46, ИА Амител
Несколько крупных российских банков повысили ставки по ипотеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Marcs.
С 6 августа Сбербанк и ВТБ подняли минимальные ставки до 20% (с учетом страхования жизни и других условий), Альфа-Банк – до 21,09%.
Сбербанк повысил ставки на 0,5-1,1 п.п., ВТБ – на 0,5-1,7 п.п., до 20,5%, но минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5% при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначальном взносе от 30% и крупном размере кредита.
Альфа-Банк повысил ставки на 1 п.п., до 21,09-21,99%, Газпромбанк – на 1,4 п.п., до 22,5%. В Совкомбанке ставки повысили на 1 п.п., но дальше повышать не планируют.
08:50:10 06-08-2024
Как сказал Грефф, "...быдло схавает"
08:50:14 06-08-2024
- "Не прячьте ваши денежки по стеклянным банкам и углам, Несите ваши денежки, иначе быть беде,"
08:58:41 06-08-2024
Есть специалисты? Почему прогнозируемая инфляция на 2024 г. в районе 5%, а ключевая ставка 18%?
09:12:43 06-08-2024
Гость (08:58:41 06-08-2024) Есть специалисты? Почему прогнозируемая инфляция на 2024 г. ... Там без стакана не разберёшься... Или без вил...
09:34:46 06-08-2024
Гость (09:12:43 06-08-2024) Там без стакана не разберёшься... Или без вил...... синька - яд.
просто не берите в голову.
09:35:04 06-08-2024
Гость (08:58:41 06-08-2024) Есть специалисты? Почему прогнозируемая инфляция на 2024 г. ... Как сказал наш президент, "чтобы облапошить дурачка, то бишь народ, на четыре кулачка."
13:11:04 06-08-2024
Гость (08:58:41 06-08-2024) Есть специалисты? Почему прогнозируемая инфляция на 2024 г. ... что бы снизить инфляцию ожидаемую. Кредиты брать не будут, меньше покупать будут. А цены то растут вовсе не на то. на что кредиты берутся. Да и есть отдельные категории, которые разгоняют инфляцию, так что высокая ставка вряд ли поможет
09:31:06 06-08-2024
ура! враг в панике бежит за нами!
зиновьев, зияющие высоты
09:56:17 06-08-2024
Ну так и по вкладам повысили.
13:08:38 06-08-2024
Гость (09:56:17 06-08-2024) Ну так и по вкладам повысили.... вот если бы ставка по вкладам = ставка по кредитам, тогда другой вопрос. Понимаю что бакам нужно зарабатывать, но не с такой же маржой..
14:48:00 06-08-2024
Гость (13:08:38 06-08-2024) вот если бы ставка по вкладам = ставка по кредитам, тогда др... Депозит 16%, кредит 20% маржа 4%