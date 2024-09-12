Российские банки снова повысили ставки по вкладам

Это произошло на фоне ожидания роста ключевой ставки

12 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Вклад. Кредит / Фото: pressfoto / Freepik

Сразу несколько банков заявили о повышении ставок по вкладам. По словам экспертов, это связано с прогнозируемым ростом ключевой ставки от регулятора. А также увеличивающимся спросом на среднесрочные депозиты.

Почему ставки снова растут?

"ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, мы также прогнозируем, что в ближайшую пятницу она либо будет сохранена на уровне 18%, либо даже повышена", – пояснил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Так, по оценкам экспертов "Интерфакса", Банк России точно не снизит ставку с 18%, а, возможно, и повысит до 19-20%.

Некоторые банки улучшили условия по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ. Причем в основном по среднесрочным. Так банки отреагировали на меняющееся направление, добавляют эксперты "Российской газеты".

Спрос на среднесрочные вклады уверенно растет. По оценке ВТБ, во втором полугодии их доля будет вытеснять долю коротких депозитов (от трех до шести месяцев).

"Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках вдолгую, на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит", – добавил Георгий Горшков.

Какие банки повысили ставки?

О росте ставок по вкладам (касается рублевых долгосрочных депозитов) до 20% уже заявили в ВТБ. Предложение доступно для всех действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов. Ставка по ВТБ-вкладу составит 20% на срок два года. Клиенты, которые переходят со своими средствами из "Открытия" в ВТБ, также получат повышенную ставку.

Кроме того, увеличивается базовая ставка по депозитам на срок три и шесть месяцев для текущих клиентов в среднем на 1,9-2,5 п.п. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

Сбербанк также объявил о повышении ставок. По вкладу "Лучший %" максимальная ставка – 20% годовых. Она доступна при размещении средств, которые ранее не находились в банке, сроком на три года. Ставку по линейке "СберВклад" увеличили до 19% годовых. Его можно открыть на срок от семи до девяти месяцев. Ставка распространяется на любые сбережения, в том числе те, которые уже были размещены в Сбере. Максимальный процент доступен зарплатным клиентам, пенсионерам и тем, кто тратит по картам банка 30 тыс. руб. в месяц и имеет подписку "СберПрайм".

Повышение анонсировал и Газпромбанк. Так, вклад "Заоблачный процент" дает возможность получить доход до 20% годовых при размещении средств на 181 день. Размещение средств на вкладе возможно на разные сроки: от одного до 60 дней, от 61 до 120 дней и от 121 до 181 дня. Ставка зависит от выбранного периода и способа открытия вклада. Она варьируется от 16 до 20% годовых. Указанная доходность действует как для новых, так и для действующих клиентов Газпромбанка.

Альфа-Банк улучшил условия по вкладам и накопительным счетам. Теперь можно открыть "Альфа-Вклад" на три года со ставкой 21% годовых. Предложение действует для всех, кто откроет новый вклад. Вклад доступен и на более короткие сроки: на полтора года – ставка до 19,5%; на шесть месяцев – до 18,5%; на четыре месяца – до 18%.

А для новых клиентов, которые откроют накопительный Альфа-Счет, или для тех, кто не хранил там деньги последние три месяца, действует повышенная ставка до 20% годовых в течение первых двух месяцев.