Сразу несколько банков повысили ставки по накопительным счетам и вкладам с 1 августа

Это произошло на фоне роста ключевой ставки

02 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Вклад. Кредит. Деньги. Доход / Фото: Freepik

Ряд российских банков анонсировали рост ставок по накопительным счетам и вкладам с 1 августа 2024 года. Это уже вторая волна повышения, первая была накануне заседания Банка России 26 июля, когда ключевая ставка выросла до 18%.

Так, о росте ставки по накопительным продуктам объявил ВТБ. Ставка в 20% годовых будет начисляться на минимальный остаток без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. Открыть счет с такой доходностью может любой клиент, вне зависимости от пакета услуг. Но при этом пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ будут получать надбавку +3 п.п. дополнительно к базовой ставке.

С первого месяца августа ставка по накопительному счету (Альфа-Счету) в Альфа-Банке выросла до 19% годовых. Получать такой процент могут клиенты, у которых не было накопительного счета последние 90 дней. Такая ставка действует в течение двух календарных месяцев. Проценты начисляются на минимальный остаток, уточнили в пресс-службе банка.

Банк "Дом.рф" сообщает о росте ставки до 16,5% годовых по "Накопительному счету" в первые три календарных месяца. Счет открывается дистанционно – в интернет-банке или в мобильном приложении.

По 19% ставка в Озон Банке (на первые два месяца), Примсоцбанке (в течение 60 дней на ежедневный остаток до 3 млн рублей для новых клиентов), банке ФИНАМ (в первые два месяца для новых клиентов на ежедневный остаток до 1,5 млн рублей), МТС Банке (в первые два календарных месяца на ежедневный остаток до 2 млн рублей для новых клиентов).

О росте объявили также в ОТП Банке и Яндекс Банке.

"Такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. Сейчас ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая экстравысокую доходность", – прокомментировал ситуацию на банковском рынке страны старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Как ранее сообщал amic.ru, некоторые банки повысили доходность по счетам еще до заседания ЦБ. Например, по данным на 24 июля 2024 года, в ВТБ минимальная ставка по вкладу была 19%, в МТС Банке, ПСБ и Почта Банке – 18%.