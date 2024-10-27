Российские депутаты не хотят пересаживаться на Lada Aura
Они боятся вспотеть и трудностей при выходе из машины
27 октября 2024, 11:46, ИА Амител
Представители власти в России выразили недовольство некоторыми характеристиками нового автомобиля Lada Aura и не хотят пересаживаться на него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Депутатов беспокоят такие особенности автомобиля, как отсутствие задних воздуховодов и удлиненные задние двери. По информации канала, отсутствие задних воздуховодов может привести к тому, что во время важных встреч люди будут потеть. А удлиненные двери затрудняют их открытие, когда машина припаркована рядом со зданием Государственной Думы.
Также отмечается, что в новом автомобиле нет стеклоподъемников с автоматической доводкой, столика для ноутбука, люка, панорамной крыши и регулировок задней спинки. Салон автомобиля оснащен только одним USB-портом и коротким подлокотником, что не соответствует стандартам автомобилей класса D.
Базовая модель Lada Aura в упрощенной комплектации стоит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей.
11:51:17 27-10-2024
Не хотят пересаживаться на лучшие отечественные авто? Значит надо пересадить в другое место. Магадан. Колыма. Сталина на них нет.
12:29:26 27-10-2024
Бдыщ... (11:51:17 27-10-2024) Не хотят пересаживаться на лучшие отечественные авто? Значит... Быдыщ, а вы кем себя считаете? Вы решили Иосифа Виссарионовича подменить?
11:56:35 27-10-2024
Отвыкаем.
12:07:28 27-10-2024
Покойный Немцов всех хотел пересадить на Волги....все с треском провалилось))))
10:05:32 28-10-2024
Гость (12:07:28 27-10-2024) Покойный Немцов всех хотел пересадить на Волги....все с трес... да самого его на Волге не видели.
12:17:23 27-10-2024
Чему здесь удивляться. Можно найти много причин, чтобы не пересаживаться на Ладу - нет воздуховодов, слишком длинные двери, плохая шумоизоляция, неудовлетворительная пассивная и активная безопасность, слабый двигатель и машина "не едет" и т.д. Всё это не соответствует высокому званию депутата. А главное - это "ломка", как от тяжелых наркотиков, переход с лакшери на полое заподло. Даже нам, простым гражданам, после ушатанных 20-30-ти летних тойот и ниссанов тяжело пересаживаться на новые "отечественные" Чанганы, Джили, Черри и прочие Омоды, Отинги, не говоря уже о Ладе. Депутатам же, после недружественных Ролс Ройсов, Бентли, Майбахов, Мерседесов и прочих Ленд Роверов, Ауди пересаживаться на Ладу крайне тяжело. Наверное, даже требуется законодательно запретить пересаживать депутатов на Ладу, т.к. это может негативно сказаться на работе мозга депутатов и ухудшить качество принимаемых для народа законов.
12:42:22 28-10-2024
Гость (12:17:23 27-10-2024) Чему здесь удивляться. Можно найти много причин, чтобы не пе... Изучайте матчасть:
Лада Веста пока что самый безопасный отечественный легковой автомобиль. C двумя подушками безопасности и преднатяжителями ремней фирмы Takata Веста защищает обитателей салона так же хорошо, как питерский Hyundai Solaris и Volkswagen Polo калужской сборки. В итоге Веста заработала на пять баллов больше, чем Гранта Люкс, 15,1 балла, — результат Соляриса всего на 0,9 балла лучше. - журнал "Авторевю".
12:59:32 27-10-2024
А чё так? Или самый лучший автомобиль в мире только для холопов?
14:37:28 27-10-2024
ха-ха (12:59:32 27-10-2024) А чё так? Или самый лучший автомобиль в мире только для холо... А кто то называл Ладу Аура самым лучшим автомобилем в мире? Или это просто у вас инсинуации и конвульсии?
12:05:48 28-10-2024
Гость (14:37:28 27-10-2024) А кто то называл Ладу Аура самым лучшим автомобилем в мире? ... Надо было назвать Карма...
13:23:30 27-10-2024
Странно, что на ведерко, «которое комфортнее Камри» они не хотят пересаживаться.
14:42:03 27-10-2024
Роо (13:23:30 27-10-2024) Странно, что на ведерко, «которое комфортнее Камри» они не х... Просто вопрос - вы сами в эту Ауру свой зад садили или просто судите по мнениям других людей? Я объясню свой вопрос: лично я, ранее, судя только по внешности и по отзывам других владельцев, считал Шкоду Рапид что то сродни Рено Логан. Однако, немного поездив на Рапиде, могу сказать - вполне себе тачка за свою стоимость.
14:39:28 27-10-2024
Позиционируют себя "патриотами", однако зубами вцепились в импортный комфорт, брезгуя воспеваемым "качеством" отечественного производства!?
15:38:04 27-10-2024
Пусть на общественном транспорте ездят. Они же народные депутаты, вот пусть с народом и ездят.
17:26:01 27-10-2024
RUSSKIY (15:38:04 27-10-2024) Пусть на общественном транспорте ездят. Они же народные депу... Боюсь, не доедут они тогда.
Не, ну если только полный троллейбус охраны...
17:15:01 27-10-2024
Они же депутаты, а не сумасшедшие
22:16:26 27-10-2024
Гость (17:15:01 27-10-2024) Они же депутаты, а не сумасшедшие...
Суудя по инициатива за последние годы, это спорный вопрос...
17:49:32 27-10-2024
[Они боятся вспотеть и трудностей при выходе из машины]
Ну так меньше жрать и жиреть надо, а боятся они не этого, а лишится комфорта.
Ведь их тушкам будет не удобно сидеть в ладе на заднем ряду, коленки упираться будут.
Другое дело БМВ 7 или майбах, да в целом любая тачка премиум класса.
Привыкли твари к комфорту.
20:48:41 27-10-2024
кто не хочет пересаживаться - гнать из депутатов. Пусть выбирают
11:53:54 28-10-2024
А депутатам положены авто? Пусть на своих катаются...А Ауры пусть колхозникам раздадут, раз отказываются...
12:03:44 28-10-2024
Я считаю, что автоваз не правильно трактует свою задачу. Стране нужны не понторезки пузотерные, а рабочие дешевые авто для народа...Без вайфаев и парктроников, без камер, крутых аудиосистем, без сраных катализаторов, гидроусилителей тормозов, электроусилителей руля и прочей пурги, без которой 40 лет прекрасно обходились. Пусть даже кривой стартер будет и карбюратор...Только и железо должно быть не 0,35 не грунтованное и двигатели должны быть милионниками и печка реальная... А то идут на поводу у "мировых тенденций", где китайское шаобао со светомузыкой победило потребность в езде.
13:24:19 28-10-2024
Зачем они вообще нужны? Депутаты. Воры и жулики.