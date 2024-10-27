НОВОСТИОбщество

Российские депутаты не хотят пересаживаться на Lada Aura

Они боятся вспотеть и трудностей при выходе из машины

27 октября 2024, 11:46, ИА Амител

Вывеска бренда LADA / Фото: АвтоВАЗ
Вывеска бренда LADA / Фото: АвтоВАЗ

Представители власти в России выразили недовольство некоторыми характеристиками нового автомобиля Lada Aura и не хотят пересаживаться на него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Депутатов беспокоят такие особенности автомобиля, как отсутствие задних воздуховодов и удлиненные задние двери. По информации канала, отсутствие задних воздуховодов может привести к тому, что во время важных встреч люди будут потеть. А удлиненные двери затрудняют их открытие, когда машина припаркована рядом со зданием Государственной Думы.

Также отмечается, что в новом автомобиле нет стеклоподъемников с автоматической доводкой, столика для ноутбука, люка, панорамной крыши и регулировок задней спинки. Салон автомобиля оснащен только одним USB-портом и коротким подлокотником, что не соответствует стандартам автомобилей класса D.

Базовая модель Lada Aura в упрощенной комплектации стоит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей.

Политика Авто

Комментарии 22

Avatar Picture
Бдыщ...

11:51:17 27-10-2024

Не хотят пересаживаться на лучшие отечественные авто? Значит надо пересадить в другое место. Магадан. Колыма. Сталина на них нет.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:26 27-10-2024

Бдыщ... (11:51:17 27-10-2024) Не хотят пересаживаться на лучшие отечественные авто? Значит... Быдыщ, а вы кем себя считаете? Вы решили Иосифа Виссарионовича подменить?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:56:35 27-10-2024

Отвыкаем.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:28 27-10-2024

Покойный Немцов всех хотел пересадить на Волги....все с треском провалилось))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:32 28-10-2024

Гость (12:07:28 27-10-2024) Покойный Немцов всех хотел пересадить на Волги....все с трес... да самого его на Волге не видели.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:23 27-10-2024

Чему здесь удивляться. Можно найти много причин, чтобы не пересаживаться на Ладу - нет воздуховодов, слишком длинные двери, плохая шумоизоляция, неудовлетворительная пассивная и активная безопасность, слабый двигатель и машина "не едет" и т.д. Всё это не соответствует высокому званию депутата. А главное - это "ломка", как от тяжелых наркотиков, переход с лакшери на полое заподло. Даже нам, простым гражданам, после ушатанных 20-30-ти летних тойот и ниссанов тяжело пересаживаться на новые "отечественные" Чанганы, Джили, Черри и прочие Омоды, Отинги, не говоря уже о Ладе. Депутатам же, после недружественных Ролс Ройсов, Бентли, Майбахов, Мерседесов и прочих Ленд Роверов, Ауди пересаживаться на Ладу крайне тяжело. Наверное, даже требуется законодательно запретить пересаживать депутатов на Ладу, т.к. это может негативно сказаться на работе мозга депутатов и ухудшить качество принимаемых для народа законов.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:22 28-10-2024

Гость (12:17:23 27-10-2024) Чему здесь удивляться. Можно найти много причин, чтобы не пе... Изучайте матчасть:
Лада Веста пока что самый безопасный отечественный легковой автомобиль. C двумя подушками безопасности и преднатяжителями ремней фирмы Takata Веста защищает обитателей салона так же хорошо, как питерский Hyundai Solaris и Volkswagen Polo калужской сборки. В итоге Веста заработала на пять баллов больше, чем Гранта Люкс, 15,1 балла, — результат Соляриса всего на 0,9 балла лучше. - журнал "Авторевю".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ха-ха

12:59:32 27-10-2024

А чё так? Или самый лучший автомобиль в мире только для холопов?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:28 27-10-2024

ха-ха (12:59:32 27-10-2024) А чё так? Или самый лучший автомобиль в мире только для холо... А кто то называл Ладу Аура самым лучшим автомобилем в мире? Или это просто у вас инсинуации и конвульсии?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

12:05:48 28-10-2024

Гость (14:37:28 27-10-2024) А кто то называл Ладу Аура самым лучшим автомобилем в мире? ... Надо было назвать Карма...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роо

13:23:30 27-10-2024

Странно, что на ведерко, «которое комфортнее Камри» они не хотят пересаживаться.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:03 27-10-2024

Роо (13:23:30 27-10-2024) Странно, что на ведерко, «которое комфортнее Камри» они не х... Просто вопрос - вы сами в эту Ауру свой зад садили или просто судите по мнениям других людей? Я объясню свой вопрос: лично я, ранее, судя только по внешности и по отзывам других владельцев, считал Шкоду Рапид что то сродни Рено Логан. Однако, немного поездив на Рапиде, могу сказать - вполне себе тачка за свою стоимость.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:28 27-10-2024

Позиционируют себя "патриотами", однако зубами вцепились в импортный комфорт, брезгуя воспеваемым "качеством" отечественного производства!?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RUSSKIY

15:38:04 27-10-2024

Пусть на общественном транспорте ездят. Они же народные депутаты, вот пусть с народом и ездят.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:26:01 27-10-2024

RUSSKIY (15:38:04 27-10-2024) Пусть на общественном транспорте ездят. Они же народные депу... Боюсь, не доедут они тогда.
Не, ну если только полный троллейбус охраны...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:15:01 27-10-2024

Они же депутаты, а не сумасшедшие

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

22:16:26 27-10-2024

Гость (17:15:01 27-10-2024) Они же депутаты, а не сумасшедшие...
Суудя по инициатива за последние годы, это спорный вопрос...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Артур

17:49:32 27-10-2024

[Они боятся вспотеть и трудностей при выходе из машины]

Ну так меньше жрать и жиреть надо, а боятся они не этого, а лишится комфорта.
Ведь их тушкам будет не удобно сидеть в ладе на заднем ряду, коленки упираться будут.
Другое дело БМВ 7 или майбах, да в целом любая тачка премиум класса.

Привыкли твари к комфорту.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:41 27-10-2024

кто не хочет пересаживаться - гнать из депутатов. Пусть выбирают

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:53:54 28-10-2024

А депутатам положены авто? Пусть на своих катаются...А Ауры пусть колхозникам раздадут, раз отказываются...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

12:03:44 28-10-2024

Я считаю, что автоваз не правильно трактует свою задачу. Стране нужны не понторезки пузотерные, а рабочие дешевые авто для народа...Без вайфаев и парктроников, без камер, крутых аудиосистем, без сраных катализаторов, гидроусилителей тормозов, электроусилителей руля и прочей пурги, без которой 40 лет прекрасно обходились. Пусть даже кривой стартер будет и карбюратор...Только и железо должно быть не 0,35 не грунтованное и двигатели должны быть милионниками и печка реальная... А то идут на поводу у "мировых тенденций", где китайское шаобао со светомузыкой победило потребность в езде.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:19 28-10-2024

Зачем они вообще нужны? Депутаты. Воры и жулики.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров