Российские депутаты не хотят пересаживаться на Lada Aura

Они боятся вспотеть и трудностей при выходе из машины

27 октября 2024, 11:46, ИА Амител

Вывеска бренда LADA / Фото: АвтоВАЗ

Представители власти в России выразили недовольство некоторыми характеристиками нового автомобиля Lada Aura и не хотят пересаживаться на него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Депутатов беспокоят такие особенности автомобиля, как отсутствие задних воздуховодов и удлиненные задние двери. По информации канала, отсутствие задних воздуховодов может привести к тому, что во время важных встреч люди будут потеть. А удлиненные двери затрудняют их открытие, когда машина припаркована рядом со зданием Государственной Думы.

Также отмечается, что в новом автомобиле нет стеклоподъемников с автоматической доводкой, столика для ноутбука, люка, панорамной крыши и регулировок задней спинки. Салон автомобиля оснащен только одним USB-портом и коротким подлокотником, что не соответствует стандартам автомобилей класса D.

Базовая модель Lada Aura в упрощенной комплектации стоит от 2,6 до 2,8 миллиона рублей.