Российские фигуристы могут лишиться золота Олимпиады из-за дисквалификации Валиевой

Международный союз конькобежцев будет решать этот вопрос

30 января 2024, 07:43, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/986065

Российские фигуристы могут лишиться золотых медалей Олимпиады в Пекине 2022 года. Причина заключается дисквалификации Камилы Валиевой.

Юная спортсменка в составе российской сборной выиграла первенство в командном прокате, но из-за начавшегося разбирательства по допинговому делу фигуристы не получили свои медали.

Решать судьбу олимпийского золота будет Международный союз конькобежцев. Вопрос обсудят 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.