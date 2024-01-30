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Российские фигуристы могут лишиться золота Олимпиады из-за дисквалификации Валиевой

Международный союз конькобежцев будет решать этот вопрос

30 января 2024, 07:43, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/986065
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/986065

Российские фигуристы могут лишиться золотых медалей Олимпиады в Пекине 2022 года. Причина заключается дисквалификации Камилы Валиевой.

Юная спортсменка в составе российской сборной выиграла первенство в командном прокате, но из-за начавшегося разбирательства по допинговому делу фигуристы не получили свои медали.

Решать судьбу олимпийского золота будет Международный союз конькобежцев. Вопрос обсудят 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спорт

Комментарии 4

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Гость

08:06:38 30-01-2024

А где щас Мутка ???

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Гость

10:02:21 30-01-2024

Олимпидейшен, фигурейшен, дисквалификейшен

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гость

09:23:11 30-01-2024

поделом. пусть попробуют без допинга теперь

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Миша

04:26:22 31-01-2024

гость (09:23:11 30-01-2024) поделом. пусть попробуют без допинга теперь... Норвеги без него не могут у них и справка есть.

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