Российские фигуристы могут лишиться золота Олимпиады из-за дисквалификации Валиевой
Международный союз конькобежцев будет решать этот вопрос
30 января 2024, 07:43, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/986065
Российские фигуристы могут лишиться золотых медалей Олимпиады в Пекине 2022 года. Причина заключается дисквалификации Камилы Валиевой.
Юная спортсменка в составе российской сборной выиграла первенство в командном прокате, но из-за начавшегося разбирательства по допинговому делу фигуристы не получили свои медали.
Решать судьбу олимпийского золота будет Международный союз конькобежцев. Вопрос обсудят 7 февраля.
Ранее сообщалось, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
08:06:38 30-01-2024
А где щас Мутка ???
10:02:21 30-01-2024
Олимпидейшен, фигурейшен, дисквалификейшен
09:23:11 30-01-2024
поделом. пусть попробуют без допинга теперь
04:26:22 31-01-2024
гость (09:23:11 30-01-2024) поделом. пусть попробуют без допинга теперь... Норвеги без него не могут у них и справка есть.