Российские и австрийские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

Ее уже готовят к клиническим испытаниям

14 мая 2025, 10:24, ИА Амител

Кошки в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом разработала вакцину от аллергии на кошек, она находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях. Об этом сообщает РИА Новости.

"По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", – рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.

Отмечается, что аллергия на кошек – одна из наиболее распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с пушистыми питомцами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевыми аллергенами являются белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, выделяемые слюнными и сальными железами кошек.

Ученые также добавили, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основные аллергены собак и лошадей, что расширяет возможности ее применения.