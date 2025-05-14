Российские и австрийские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек
Ее уже готовят к клиническим испытаниям
14 мая 2025, 10:24, ИА Амител
Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом разработала вакцину от аллергии на кошек, она находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях. Об этом сообщает РИА Новости.
"По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", – рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.
Отмечается, что аллергия на кошек – одна из наиболее распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с пушистыми питомцами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевыми аллергенами являются белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, выделяемые слюнными и сальными железами кошек.
Ученые также добавили, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основные аллергены собак и лошадей, что расширяет возможности ее применения.
11:20:07 14-05-2025
у меня тоже аллергия на кошек.
даже на вареных.