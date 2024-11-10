Российские кинотеатры заработали на 15% больше, чем в прошлом году

Больше начали собирать и российские фильмы

10 ноября 2024, 15:46, ИА Амител

Зал кинотеатра / Фото: pxhere.com/ru/photo/1194172

По данным на октябрь 2024 года, объем рынка кинопроката в России составил 37,5 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала ТАСС Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации.

"С января по октябрь текущего года кассовые сборы в кинотеатрах России составили 37,5 миллиарда рублей, а количество посетителей превысило 105 миллионов человек. Это на 15% больше, чем в прошлом году за тот же период", – сообщила министр.

Также Ольга Любимова отметила, что темпы роста сборов отечественного кино растут. По итогам 2023 года сборы российских фильмов увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022-м (28,1 миллиарда рублей в 2023 году против 12,3 миллиарда рублей в 2022-м), почти в три раза по сравнению с 2021-м (10,4 миллиарда рублей) и почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом (7,2 миллиарда).