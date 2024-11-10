Российские кинотеатры заработали на 15% больше, чем в прошлом году
Больше начали собирать и российские фильмы
10 ноября 2024, 15:46, ИА Амител
По данным на октябрь 2024 года, объем рынка кинопроката в России составил 37,5 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала ТАСС Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации.
"С января по октябрь текущего года кассовые сборы в кинотеатрах России составили 37,5 миллиарда рублей, а количество посетителей превысило 105 миллионов человек. Это на 15% больше, чем в прошлом году за тот же период", – сообщила министр.
Также Ольга Любимова отметила, что темпы роста сборов отечественного кино растут. По итогам 2023 года сборы российских фильмов увеличились более чем в два раза по сравнению с 2022-м (28,1 миллиарда рублей в 2023 году против 12,3 миллиарда рублей в 2022-м), почти в три раза по сравнению с 2021-м (10,4 миллиарда рублей) и почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом (7,2 миллиарда).
17:40:58 10-11-2024
Плачут-мало-надо цены повышать... Хватит вам...
20:41:01 10-11-2024
Ну так забыли написать, что в 2019 году объем кинопроката составлял 55,4 млрд рублей. Что в полтора раза больше чем в этом году и в два раза больше, чем в прошлом.
22:36:37 10-11-2024
в КТ толпы постоянно на все сеансы 200 чел минимум
09:49:20 11-11-2024
Гость (22:36:37 10-11-2024) в КТ толпы постоянно на все сеансы 200 чел минимум... ой не всё так радужно как вам кажется
11:25:09 11-11-2024
Если билеты еще подорожают, то буду ходить только на блокбастеры. Все остальное буду качать и смотреть бесплатно. Пусть владельцы кинотеатров задумаются - уж где-где, а альтернатива в этом сегменте есть.