НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили ограничить 1 млн рублей траты из бюджета на выступления артистов

А сэкономленные деньги пустить на более важные цели

08 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из бюджетов государственного и муниципального уровня, сообщает телеканал "360".

"Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", – говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков напомнил, что в Оренбургской области власти заключили контракт на 16 млн рублей для проведения концерта певца SHAMAN (Ярослава Дронова). После волны критики в некоторых регионах отменили дорогостоящие выступления артистов.

Напомним, Даванков еще в августе предложил ввести предельную стоимость выступления артиста за бюджетные деньги. Законопроект уже готов.

Микрофон / Фото: israel palacio / unsplash.com

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НОВОСТИКультура

культура инициативы

Комментарии 6

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гость

09:30:25 08-11-2024

может мрот-ом надо было?)

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Гость

10:16:09 08-11-2024

На всех даванков не хватает

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Татьяна

11:15:57 08-11-2024

Какие муниципальные концерты????!!!!! Все финансы на фронт!!!! И на лечение детей!!!! А то все собирают с населения , что на СВО , что на лечение Да еще служивые сами себе покупают необходимые вещи

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Гость

12:00:53 08-11-2024

Вы шутите - сэкономленные деньги...!?
Найдут лазейку как платить те же самые суммы!!!...
Начнут оплачивать каждую песню отдельно... Или каждому работнику группы по договору, а по факту директору а он уже будет решать кому сколько...
Это я с лёту два варианта назвал. А те кто этим всю жизнь занимается, найдут способы получить своё!...

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Гость

12:44:35 08-11-2024

Ещё бы предложили сократить зарплату депутатам, сколько денег бы сэкономили.

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Гость

15:30:09 08-11-2024

Гость (12:44:35 08-11-2024) Ещё бы предложили сократить зарплату депутатам, сколько дене...
До минималки. Потому что 17 тыс - это средняя зарплата. А в свободное от депутатства время пусть подрабатывают. Кассиром в Пятероске, например. Почему бы и и нет? Эх... Все это мечты и пустое бла-бла-бла...

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