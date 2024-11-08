В Госдуме предложили ограничить 1 млн рублей траты из бюджета на выступления артистов

А сэкономленные деньги пустить на более важные цели

08 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из бюджетов государственного и муниципального уровня, сообщает телеканал "360".

"Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", – говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков напомнил, что в Оренбургской области власти заключили контракт на 16 млн рублей для проведения концерта певца SHAMAN (Ярослава Дронова). После волны критики в некоторых регионах отменили дорогостоящие выступления артистов.

Напомним, Даванков еще в августе предложил ввести предельную стоимость выступления артиста за бюджетные деньги. Законопроект уже готов.