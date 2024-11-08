В Госдуме предложили ограничить 1 млн рублей траты из бюджета на выступления артистов
А сэкономленные деньги пустить на более важные цели
08 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из бюджетов государственного и муниципального уровня, сообщает телеканал "360".
"Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования", – говорится в пояснительной записке к документу.
Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков напомнил, что в Оренбургской области власти заключили контракт на 16 млн рублей для проведения концерта певца SHAMAN (Ярослава Дронова). После волны критики в некоторых регионах отменили дорогостоящие выступления артистов.
Напомним, Даванков еще в августе предложил ввести предельную стоимость выступления артиста за бюджетные деньги. Законопроект уже готов.
09:30:25 08-11-2024
может мрот-ом надо было?)
10:16:09 08-11-2024
На всех даванков не хватает
11:15:57 08-11-2024
Какие муниципальные концерты????!!!!! Все финансы на фронт!!!! И на лечение детей!!!! А то все собирают с населения , что на СВО , что на лечение Да еще служивые сами себе покупают необходимые вещи
12:00:53 08-11-2024
Вы шутите - сэкономленные деньги...!?
Найдут лазейку как платить те же самые суммы!!!...
Начнут оплачивать каждую песню отдельно... Или каждому работнику группы по договору, а по факту директору а он уже будет решать кому сколько...
Это я с лёту два варианта назвал. А те кто этим всю жизнь занимается, найдут способы получить своё!...
12:44:35 08-11-2024
Ещё бы предложили сократить зарплату депутатам, сколько денег бы сэкономили.
15:30:09 08-11-2024
Гость (12:44:35 08-11-2024) Ещё бы предложили сократить зарплату депутатам, сколько дене...
До минималки. Потому что 17 тыс - это средняя зарплата. А в свободное от депутатства время пусть подрабатывают. Кассиром в Пятероске, например. Почему бы и и нет? Эх... Все это мечты и пустое бла-бла-бла...