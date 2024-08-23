Российские компании не хотят брать на работу стажеров
Одна из главных причин - нехватка денег на молодых специалистов
23 августа 2024, 21:40, ИА Амител
Количество российских компаний, готовых брать студентов на стажировки, упало допандемийных значений. Только 48% участников опроса согласны с ними работать, хотя в 2021 году их было 81%, сообщают "Ведомости".
Главной причиной называют нехватку денег на молодых специалистов. Также трудности с привлечением стажеров отталкивают примерно треть работодателей.
Сотрудник может уйти к конкуренту, начать научную деятельность или же оказаться неспособен к деятельности, ради которой его наняли.
Проректор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что в настоящее время компании предпочитают привлекать молодые кадры через целевой договор об обучении. Сказывается и дефицит рабочей силы, предприятия не хотят отвлекать сотрудников на наставничество.
10:04:14 24-08-2024
Идеально вырастить из молодого квалифицированного специалиста и привязать его к предприятию, но речь идёт о бесполезной для работодателя "производственной практике" студентов, большинство из которых либо уже имеют планы трудоустройства, либо в принципе не хотят работу работать
11:16:31 24-08-2024
Я год в 1993 году искал работу юриста в райцентре Алтайского края. Техникум окончил с красным дипломом, поступил в Агу на юрфак на заочное отделение. Только после того как окончил первый курс университета был принят на работу юристом на предприятие в райцентре. Через год меня как имеющего юридический стаж уже пригласили работать специалистом в арбитражный суд Алтайского края. Без стажа и 30 лет назад было тяжело устроиться на работу.
17:23:34 24-08-2024
Гость (11:16:31 24-08-2024) Я год в 1993 году искал работу юриста в райцентре Алтайского... у вас знакомые есть? родители кто?
23:11:25 24-08-2024
Гость (11:16:31 24-08-2024)Через год меня как имеющего юридический стаж уже пригласили работать специалистом в арбитражный суд Алтайского края Ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники... (с) Без высшего образования позвали работать в Арбитражку и аж сразу специалистом.
11:15:23 27-08-2024
Сегодня не хотят, завтра будут очень хотеть.