Российские компании не хотят брать на работу стажеров

Одна из главных причин - нехватка денег на молодых специалистов

23 августа 2024, 21:40, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/883504

Количество российских компаний, готовых брать студентов на стажировки, упало допандемийных значений. Только 48% участников опроса согласны с ними работать, хотя в 2021 году их было 81%, сообщают "Ведомости".

Главной причиной называют нехватку денег на молодых специалистов. Также трудности с привлечением стажеров отталкивают примерно треть работодателей.

Сотрудник может уйти к конкуренту, начать научную деятельность или же оказаться неспособен к деятельности, ради которой его наняли.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что в настоящее время компании предпочитают привлекать молодые кадры через целевой договор об обучении. Сказывается и дефицит рабочей силы, предприятия не хотят отвлекать сотрудников на наставничество.