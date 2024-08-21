В каких регионах Сибири педагоги получают самые низкие и высокие зарплаты?
Разница в зарплатах преподавателей в зависимости от региона составляет 11 тысяч рублей
21 августа 2024, 13:32, ИА Амител
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких регионах СФО преподавателям предлагают наиболее высокие зарплаты и какая в сфере образования потребность в кадрах.
"Наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае (30,3 тыс. рублей) и в Омской области (30 тыс. рублей)", - говорится в исследовании.
Наиболее высокие зарплаты в Новосибирской области, где педагогам предлагают в среднем 41 тыс. рублей. Далее идут Кемеровская область (40 тыс. рублей), Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тыс. рублей).
"В сфере науки и образования в Алтайском крае потребность в кадрах выросла в этом году на +23% (январь – июль 2024 года к январю - июлю 2023 года) и это выше среднероссийских значений (+19%)", - отметили эксперты.
Наиболее высокие зарплатные предложения для педагогов в Алтайском крае на данный момент:
- репетитор по информатике в онлайн-школе (до 72 000 рублей до вычета налогов);
- учитель начальных классов (от 50 000 рублей на руки);
- учитель английского языка (от 50 000 рублей на руки).
14:00:55 21-08-2024
+ еще за классное руководство и прочие доплаты , репетиторство. и еще отпуск все лето. В целом кто хочет работать - получает неплохие деньги. В прочим как и в других сферах
17:20:04 21-08-2024
Гость (14:00:55 21-08-2024) + еще за классное руководство и прочие доплаты , репетиторст...
Ты значение слова "средняя" понимаешь? Это со всеми доплатами и классным руководством.
14:23:08 21-08-2024
Наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае- 30,3 тыс. рублей.
ГДЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО КРАЮ? КАК ЖИТЬ НА ТАКУЮ ЗАРПЛАТУ, ЕСЛИ СТОИМОСТЬ СЪЕМНОГО ЖИЛЬЯ ВЫШЕ?
Очень часто бывает ,что в семье муж и жена педагоги. Что думают власти края по этому сложному вопросу?
09:58:11 22-08-2024
Гость (14:23:08 21-08-2024) Наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учи... думают как устроить свою личную жизнь и жизнь своих детей, Все здравомыслящие так думают. Сейчас эпоха джунглей, социализм уже прошел, идейных людей на пальцах пересчитать. Поколение потребителей в расцвете сил!"спасибо "гре"f"у
14:34:37 21-08-2024
Ну нету у учителя начальных классов зарплаты 50 тысяч ,максимум 30, остальное это дополнительная работа - надомники, больница, совмещение.
15:09:59 21-08-2024
Даже за такие деньги не стоит тратить свои нервы, работая в школе.
16:30:45 21-08-2024
Помните, в 2021 году Сергей Писарев написал на своей странице в Instagram,что "...богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе"
Зарплата немного поднялась,но в других регионах у учителей она тоже поднялась! Когда край растеряет ценные кадры, поздно будет поднимать зарплату. Это не только про учителей.
10:02:22 22-08-2024
Гость (16:30:45 21-08-2024) Инженер -кип тоже уже 2 года не работаю дома в Алтайском крае, если опалата более менее, то через полгода может быть отдадут. А так расценки мизерные , поэтому пусть делают сами.
10:15:51 22-08-2024
Ну для начала - 50 тысяч предлагает ЧАСТНАЯ ШКОЛА в Барнауле. За ПОЛНЫЙ день работы. - в две смены. Подготовка к урокам и все прочее сюда не входит - это пожалуйте по вечерам, в свое личное время, после того, как 8-9-10 часов отпахали с кучей избалованных малолеток из богатеньких семей (кто работал, тот знает, что такое новориши и их чада - врагу не пожелаешь!).
Наконец, 30 тысяч - это те же две ставки, в две смены с 8 до 8 плюс подготовка к урокам по вечерам. Только в государственной школе с переполненными классами, в которых к тому же полно разнообразной "инклюзии" и маргиналов. Причем за вторую ставку в государственной школе тебе заплатят ровно половину - так у нас устроена система.
Ну а если реально, как положено - на ставку, то получи, учитель, МРОТ и ни в чем себе не отказывай.
Очковтиратели! Штрафануть бы за публикацию заведомо лживых данных! Да кто ж позволит, когда кругом - ложь как норма государственной жизни.