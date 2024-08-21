В каких регионах Сибири педагоги получают самые низкие и высокие зарплаты?

Разница в зарплатах преподавателей в зависимости от региона составляет 11 тысяч рублей

21 августа 2024, 13:32, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplahs.com

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких регионах СФО преподавателям предлагают наиболее высокие зарплаты и какая в сфере образования потребность в кадрах.

"Наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае (30,3 тыс. рублей) и в Омской области (30 тыс. рублей)", - говорится в исследовании.

Наиболее высокие зарплаты в Новосибирской области, где педагогам предлагают в среднем 41 тыс. рублей. Далее идут Кемеровская область (40 тыс. рублей), Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тыс. рублей).

"В сфере науки и образования в Алтайском крае потребность в кадрах выросла в этом году на +23% (январь – июль 2024 года к январю - июлю 2023 года) и это выше среднероссийских значений (+19%)", - отметили эксперты.

Наиболее высокие зарплатные предложения для педагогов в Алтайском крае на данный момент: