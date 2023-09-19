Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
Руководство миротворческого контингента призвало стороны немедленно прекратить огонь
19 сентября 2023, 23:33, ИА Амител
Минобороны РФ сообщило, что с 12:00 мск сегодняшнего дня миротворцы в Нагорном Карабахе фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что организована эвакуация населения Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего в течение дня в расположение российского контингента эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей. Помощь медработников потребовалась пяти взрослым и четырем несовершеннолетним.
Командование миротворцев призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации.
Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. В Ереване на фоне этого начались митинги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
23:39:39 19-09-2023
Зачем там русские солдаты ?
08:30:49 20-09-2023
Гость (23:39:39 19-09-2023) Зачем там русские солдаты ?... А на кого тогда западные СМИ будут сваливать все грехи?
06:51:58 20-09-2023
Ага, ага, организовали
06:53:16 20-09-2023
Азербайджан уже признал, что в союзе с Россией напали на Арцхак.
10:02:00 20-09-2023
Гость (06:53:16 20-09-2023) Азербайджан уже признал, что в союзе с Россией напали на Арц... Не удивлюсь если вбросят инфу, что сомалийские пираты корабли грабят в союзе с Россией
08:26:44 20-09-2023
Там и турецкие есть. А американские в 80 странах официально