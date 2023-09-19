Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Руководство миротворческого контингента призвало стороны немедленно прекратить огонь

19 сентября 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минобороны РФ сообщило, что с 12:00 мск сегодняшнего дня миротворцы в Нагорном Карабахе фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что организована эвакуация населения Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего в течение дня в расположение российского контингента эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей. Помощь медработников потребовалась пяти взрослым и четырем несовершеннолетним.

Командование миротворцев призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации.

Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. В Ереване на фоне этого начались митинги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.