НОВОСТИПроисшествия

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Руководство миротворческого контингента призвало стороны немедленно прекратить огонь

19 сентября 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минобороны РФ сообщило, что с 12:00 мск сегодняшнего дня миротворцы в Нагорном Карабахе фиксируют многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что организована эвакуация населения Карабаха из наиболее опасных районов, а также оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего в течение дня в расположение российского контингента эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей. Помощь медработников потребовалась пяти взрослым и четырем несовершеннолетним. 

Командование миротворцев призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации.

Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. В Ереване на фоне этого начались митинги с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

конфликт Армения Азербайджан

Комментарии 6

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Гость

23:39:39 19-09-2023

Зачем там русские солдаты ?

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Гость

08:30:49 20-09-2023

Гость (23:39:39 19-09-2023) Зачем там русские солдаты ?... А на кого тогда западные СМИ будут сваливать все грехи?

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Гость

06:51:58 20-09-2023

Ага, ага, организовали

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Гость

06:53:16 20-09-2023

Азербайджан уже признал, что в союзе с Россией напали на Арцхак.

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Гость

10:02:00 20-09-2023

Гость (06:53:16 20-09-2023) Азербайджан уже признал, что в союзе с Россией напали на Арц... Не удивлюсь если вбросят инфу, что сомалийские пираты корабли грабят в союзе с Россией

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Гость

08:26:44 20-09-2023

Там и турецкие есть. А американские в 80 странах официально

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