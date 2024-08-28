Российские операторы начали самостоятельно ускорять работу YouTube

Способ обойти замедление ищут, потому что официального запрета на это нет

28 августа 2024, 14:34, ИА Амител

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По предварительным данным, российские операторы и провайдеры пытаются ускорить работу YouTube в России самостоятельно. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Однако большинство операторов не комментируют эту информацию. Они ищут способы обойти замедления, поскольку официальных сообщений о запрете YouTube в России не было.

Гендиректор оператора связи "Комфортел" Дмитрий Петров отметил, что некоторые операторы пытаются привлечь новых абонентов перед активным сезоном, используя средства обхода. Они считают, что ответственность для них маловероятна, поскольку официального запрета YouTube нет.

Другие источники журналистов сообщили, что некоторые операторы официально информируют своих абонентов, что они могут пользоваться YouTube без дополнительных средств обхода. Такие пользователи находятся в Северо-Западном федеральном округе.

Президент ассоциации "Ростелесеть" Олег Грищенко заявил, что нет ничего противозаконного в поиске способов обхода. Это связано с тем, что на данный момент в России нет официального запрета на YouTube.