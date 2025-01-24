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Российские пользователи жалуются на сбои в работе операторов связи

Также медленно работают мессенджеры и стриминговые сервисы

24 января 2025, 15:28, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Пользователи жалуются на сбои в работе основных операторов связи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайтов "Сбой.рф" и downdetector. su.

В данный момент проблемы наблюдаются у МТС, "Мегафона" и Tele2. Также начали плохо работать мессенджеры и стриминговые сервисы, а сайты крупных российских компаний вовсе не открываются.

Крупный сбой в работе Рунета последний раз фиксировался 14 января.

Россия интернет Мобильная связь

Комментарии 7

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Гость

15:52:09 24-01-2025

У мегафона проблем нет.

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Гость

21:52:40 25-01-2025

Гость (15:52:09 24-01-2025) У мегафона проблем нет. ... мегафон с утра жестко тупит

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Гость

15:54:05 24-01-2025

Зато ютуб заработал, опять наверное не то заблочил РКН))

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Гость

16:11:43 24-01-2025

Слишком много блокировок от Роскомнадзора. Вылазят последствия.

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Гость

16:39:17 24-01-2025

Есть такое, Мегафон тупит сегодня

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Russkiy

18:57:07 24-01-2025

Мегафон тупит

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Настя

19:56:58 24-01-2025

У меня мегафон весь день всё зависает, сообщения отправляются через раз, видео не грузятся... (

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