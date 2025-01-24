Российские пользователи жалуются на сбои в работе операторов связи

Также медленно работают мессенджеры и стриминговые сервисы

24 января 2025, 15:28, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Пользователи жалуются на сбои в работе основных операторов связи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайтов "Сбой.рф" и downdetector. su.

В данный момент проблемы наблюдаются у МТС, "Мегафона" и Tele2. Также начали плохо работать мессенджеры и стриминговые сервисы, а сайты крупных российских компаний вовсе не открываются.

Крупный сбой в работе Рунета последний раз фиксировался 14 января.