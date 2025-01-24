Российские пользователи жалуются на сбои в работе операторов связи
Также медленно работают мессенджеры и стриминговые сервисы
24 января 2025, 15:28, ИА Амител
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Пользователи жалуются на сбои в работе основных операторов связи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайтов "Сбой.рф" и downdetector. su.
В данный момент проблемы наблюдаются у МТС, "Мегафона" и Tele2. Также начали плохо работать мессенджеры и стриминговые сервисы, а сайты крупных российских компаний вовсе не открываются.
Крупный сбой в работе Рунета последний раз фиксировался 14 января.
15:52:09 24-01-2025
У мегафона проблем нет.
21:52:40 25-01-2025
Гость (15:52:09 24-01-2025) У мегафона проблем нет. ... мегафон с утра жестко тупит
15:54:05 24-01-2025
Зато ютуб заработал, опять наверное не то заблочил РКН))
16:11:43 24-01-2025
Слишком много блокировок от Роскомнадзора. Вылазят последствия.
16:39:17 24-01-2025
Есть такое, Мегафон тупит сегодня
18:57:07 24-01-2025
Мегафон тупит
19:56:58 24-01-2025
У меня мегафон весь день всё зависает, сообщения отправляются через раз, видео не грузятся... (