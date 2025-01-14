Массовый сбой. Российские пользователи "прощаются" с интернетом

У нескольких операторов связи произошел масштабный сбой

14 января 2025, 21:37, ИА Амител

Сетевое оборудование / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen

У российских операторов связи произошел масштабный сбой. Абоненты "Билайна", "Мегафона" и "Теле-2" жалуются на неполадки с интернетом.

У многих пользователей долго загружаются или вовсе не открываются сайты, мессенджеры и соцсети, пишет Mash.

"Мы не знаем, что будет дальше, но на всякий прощаемся", – шутят в издании.

Некоторые интернет-пользователи отмечают, что у них работает лишь мессенджер Telegram – причем иногда частично, – некоторые говорят, что не открывается лишь часть сайтов, а кто-то и вовсе не замечает никаких неполадок.