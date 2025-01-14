Массовый сбой. Российские пользователи "прощаются" с интернетом
У нескольких операторов связи произошел масштабный сбой
14 января 2025, 21:37, ИА Амител
Сетевое оборудование / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen
У российских операторов связи произошел масштабный сбой. Абоненты "Билайна", "Мегафона" и "Теле-2" жалуются на неполадки с интернетом.
У многих пользователей долго загружаются или вовсе не открываются сайты, мессенджеры и соцсети, пишет Mash.
"Мы не знаем, что будет дальше, но на всякий прощаемся", – шутят в издании.
Некоторые интернет-пользователи отмечают, что у них работает лишь мессенджер Telegram – причем иногда частично, – некоторые говорят, что не открывается лишь часть сайтов, а кто-то и вовсе не замечает никаких неполадок.
21:48:43 14-01-2025
Здравствуй железный занавес?
22:09:08 14-01-2025
Гость (21:48:43 14-01-2025) Здравствуй железный занавес?... Привет.
Ну как ты там ?
Книги-то начал перечитывать ?!
Или в телек залипаешь ?
08:44:41 15-01-2025
железный занавес (22:09:08 14-01-2025) Привет.Ну как ты там ?Книги-то начал перечитывать ?!... если бы он читал книги, то знал бы про "железный занавес" не только то, что рисует ему воображение.
10:32:13 15-01-2025
Элен без ребят (08:44:41 15-01-2025) если бы он читал книги, то знал бы про "железный занавес" не... Всё будет, ребята. Не всё сразу. ВЫ еще будете радиоприемники участковому своему сдавать..
22:16:06 14-01-2025
А Многоуважаемые из РКН скажут, что сбои не на их стороне во всем виноват зарубежные сети!! Так бы и порвал на месте!
23:19:26 14-01-2025
Книги почитываю. А как быть с новостями? или это "секретная информация"?
06:50:13 15-01-2025
Гость (23:19:26 14-01-2025) Книги почитываю. А как быть с новостями? или это "секретная ... Трусливые и слабые правители боятся правды, поэтому все секретят и скрывают правду.
04:51:00 15-01-2025
А что так можно было?
06:46:57 15-01-2025
Дожили, чтобы узнать правду, надо доставать из кладовки радиоприемники, которые ловят вражьи голоса.
07:56:16 15-01-2025
Какая жаль, что вчера не отключили Интернет окончательно и бесповоротно. Какое бы счастье минусаторам было! Ведь у них есть 1 канал и Радио России.
09:03:11 15-01-2025
а почему про РТК все молчат? прошлый раз (совсем недавно, кстати), тоже называли МТС, но и РТК не работал у многих. вчера вообще дивная ситуация была: у меня дома не было интернета и дозвонится в ТП РТК не получалось, тк на мой вызов отвечала на чистом английском тетка- бот, что системный сбой и прочее бла- бла- бла-, а в это время у всех соседей все работало без проблем. у меня выглядело как будто слетел пароль к вафле. я ввожу пароль, а он не принимается. и так на всех устройствах. а вот Теле2, работал как часы. люблю их, они никогда не принимают участие в этих сбойных шабашах.
12:55:38 15-01-2025
Элен без ребят (09:03:11 15-01-2025) а почему про РТК все молчат? прошлый раз (совсем недавно, кс... Сома виновата, не того коня поставила.
09:25:56 15-01-2025
Без интернета, как дитя без соски )))
09:50:39 15-01-2025
А что собственно случилось? На 10 минут пропал интернет, какая трагедия! У что, у нас исчезновение интернета, это состояние не совместимое с жизнью?)) Заняться то совсем нечем?)
11:55:53 15-01-2025
Интересно, кто скажет, в каких странах народ в большинстве, Москву не трогаем, живет хуже, чем в России?
15:03:58 15-01-2025
Гость (11:55:53 15-01-2025) Интересно, кто скажет, в каких странах народ в большинстве, ... в твоей стране, безусловно, в твоей голове - вот там все хуже всех. а лучше всех там, где тебя нету. да