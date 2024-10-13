Российские рекламодатели избегают блогеров-иноагентов

При этом международные бренды продолжают сотрудничество с ними

13 октября 2024, 10:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

За первые шесть месяцев 2024 года доходы блогеров-иноагентов от рекламы упали на 75% и составили 46,7 млн рублей против 75,7 млн рублей в 2023-м. Доходы топ-10 из них сократились до 84,7 млн рублей. CEO блогерского агентства "Почва" Георгий Лапшаков заявил "Газете.ru", что проверка реестров стала рутинной для предпринимателей.

"Рекламодатели избегают сотрудничества с блогерами из реестра иностранных агентов, проверка которого стала стандартной. Они также проверяют черный список Ассоциации блогеров и агентств для снижения репутационных и финансовых рисков", – объяснил он.

Список носит рекомендательный характер, обновляется и не связан с реестром ИА. Эксперт отметил, что цель – создание прозрачного и безопасного рекламного пространства.

Международные бренды, включая образовательные платформы и сервисы для мигрантов, продолжают активно сотрудничать с блогерами-иноагентами. Также на площадках ними остаются нелегальные рекламодатели, такие как онлайн-казино и букмекеры.

Эксперт считает, что падение доходов крупных игроков открывает возможности для блогеров, таких как Юрий Дудь, привлечь новые рекламные бюджеты, включая эксклюзивные контракты.

Татьяна Никишина, эксперт в блогосфере и директор по внешним коммуникациям креативного агентства "Ближе", ожидает снижения доходов у иноагентов, но считает, что они могут найти новые источники доходов на международных рынках.

Сокращение числа активных блогеров создает возможности для оставшихся, которые могут привлечь рекламные бюджеты, ранее потраченные на иноагентов. Это открывает двери для крупных контрактов с брендами и гибких рекламных стратегий.

Российские компании высвобождают бюджеты, создавая новые возможности для отечественных блогеров, которые могут занять освободившиеся ниши и привлечь бренды, ранее сотрудничавшие с иноагентами.