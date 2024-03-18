Российские ретейлеры хотят снизить банановую зависимость от Эквадора

По словам экспертов, это может привести к росту цен

18 марта 2024, 08:01, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/714599

Российские ретейлеры ищут способы снизить зависимость от бананов из Эквадора. Об этом сообщает "Коммерсант".

Импортеры обеспокоены нестабильной обстановкой в Эквадоре, а также бунтами местных преступных группировок. Крупные сети начали поставлять бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, но на то, чтобы перестроить логистические цепочки, нужно время.

Это, как считают эксперты, может привести к росту цен на продукт.

Крупные торговые сети уже начали ввоз бананов из других стран. В планах – импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в стране.