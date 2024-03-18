Российские ретейлеры хотят снизить банановую зависимость от Эквадора
По словам экспертов, это может привести к росту цен
18 марта 2024, 08:01, ИА Амител
Российские ретейлеры ищут способы снизить зависимость от бананов из Эквадора. Об этом сообщает "Коммерсант".
Импортеры обеспокоены нестабильной обстановкой в Эквадоре, а также бунтами местных преступных группировок. Крупные сети начали поставлять бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, но на то, чтобы перестроить логистические цепочки, нужно время.
Это, как считают эксперты, может привести к росту цен на продукт.
Крупные торговые сети уже начали ввоз бананов из других стран. В планах – импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в стране.
08:12:23 18-03-2024
Кто вот граждан оградит от р тейлеров и их монопольного взвинчивания цен?? Совсем уже обнаглели!
08:28:03 18-03-2024
Эти как их ритэйлеры будут возделывать бананья в Санниково и плювать будем на иквадор
08:59:44 18-03-2024
Необходимо уже давно определиться с ценами на ряд фруктов и овощей. Допустим в бананах 30 % вес кожуры плода,а мы платим не маленькие деньги. Яблоки и другие овощи должны быть доступны в лёгкую и для пенсионеров и для ребят и для всех россиян. Возможно должна быть какая то субсидия государства этим поставщикам,но на сегодня и огурцы ,и бананы и т.д. просто золотые.
09:12:45 18-03-2024
После инфы об отказе от эквадорских бананов цена сразу подросла на 50%. Хотя по факту, из Эквадора как поставляли, так и поставляют. На фруктах те же самые наклейки, что и прежде. Те же самые бананы.