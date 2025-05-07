Пассажирские лайнеры будут обходить закрытое страной воздушное пространство

07 мая 2025, 11:42, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолеты из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы, Сейшелы и в обратном направлении будут обходить закрытую зону в пространстве Пакистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Ранее из-за обострения индо-пакистанских отношений страна закрыла свое воздушное пространство на 48 часов.

"В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы "Аэрофлота", выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны", – сказано в официальном сообщении пресс-службы "Аэрофлота".

Уточняется, что продолжительность полета будет увеличена на один-два часа в зависимости от направления.

"Аэрофлот" уже уведомил об изменении двух рейсов. Так, самолет из Москвы в Нью-Дели сел в Ташкенте, а рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета. По данным авиакомпании, на время ожидания пассажирам предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами.

Напомним, 6 мая вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", ударив по Пакистану. Исламабад, в свою очередь, также провел ответную ракетную атаку. Это связано с напряженностью вдоль линии контроля между странами, которая обострилась 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Стрельбу по туристам открыли несколько вооруженных людей, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, в том числе выслала из страны военных атташе, приостановила действие более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный транзитный пункт Аттари. Власти Пакистана в ответ на это заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний Индии и приостановили действие всех двусторонних соглашений.