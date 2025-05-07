Кроме того, поступают сообщения о перестрелках в разных районах на границе

07 мая 2025, 07:20, ИА Амител

Удары Индии по Пакистану / Фото: Baza

Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", ударив по Пакистану. Исламабад, в свою очередь, также провел ответную ракетную атаку. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по городам Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду.

"Некоторое время назад <…> Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде – в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", – сообщил он.

Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся ракетный удар по террористической инфраструктуре Пакистана. Главное:

удары нанесли по девяти объектам;

не был атакован ни один пакистанский военный объект;

"действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера";

удары по террористической инфраструктуре Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме.

По информации Samaa TV, Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Телеканал также сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по нескольким целям в Индии.

Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась 22 апреля, после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Стрельбу по туристам открыли несколько вооруженных людей, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ на атаку террористов Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, в том числе выслала из страны военных атташе, приостановила действие более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный транзитный пункт Аттари.

Власти Пакистана в ответ на это заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний Индии и приостановили действие всех двусторонних соглашений. Исламабад подчеркнул, что попытки остановить поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.