Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Главное о конфликте к этому часу
Кроме того, поступают сообщения о перестрелках в разных районах на границе
07 мая 2025, 07:20, ИА Амител
Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", ударив по Пакистану. Исламабад, в свою очередь, также провел ответную ракетную атаку. Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары по городам Котли, Бахавалпуру и Музаффарабаду.
"Некоторое время назад <…> Индия нанесла воздушные удары по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахавалпуре, Котли и Музаффарабаде – в трех местах с воздуха. Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", – сообщил он.
Минобороны Индии, в свою очередь, заявило, что Вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся ракетный удар по террористической инфраструктуре Пакистана. Главное:
- удары нанесли по девяти объектам;
- не был атакован ни один пакистанский военный объект;
- "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера";
- удары по террористической инфраструктуре Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме.
По информации Samaa TV, Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Телеканал также сообщил, что Исламабад провел ответную ракетную атаку по нескольким целям в Индии.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась 22 апреля, после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Стрельбу по туристам открыли несколько вооруженных людей, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, в том числе выслала из страны военных атташе, приостановила действие более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный транзитный пункт Аттари.
Власти Пакистана в ответ на это заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний Индии и приостановили действие всех двусторонних соглашений. Исламабад подчеркнул, что попытки остановить поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
09:26:50 07-05-2025
Ну наконец то расторговка началась - Британия сделала ход.
10:12:23 07-05-2025
Олег (09:26:50 07-05-2025) Ну наконец то расторговка началась - Британия сделала ход.... прям по Авантюристу...
10:48:54 07-05-2025
О, там тоже началось. Потянет ли Британия на два фронта. А еще Иран впереди. И возможно Тайвань