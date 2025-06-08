Российские школьники пятых-седьмых классов начнут изучать историю по новой программе

Часы на изучение этого предмета будут увеличены с 1 сентября

08 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября 2025 года российские школьники пятых-седьмых классов перейдут на новую программу по истории, часы на изучение предмета увеличатся, сообщает РИА Новости.

"С 1 сентября 2025 года пятые-седьмые классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме три часа в неделю, ранее было два часа в неделю", – рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Пятые классы начнут изучать курс "История нашего края". На него выделят один час в неделю. Для шестых и седьмых классов курс "Всеобщая история" увеличат на пять часов, курс "История России" – на 12 часов. Также появится новый курс "История нашего края" в объеме 17 часов.

Костенко добавил, что восьмые и одиннадцатые классы продолжат изучать историю по прежней программе: два часа в неделю.