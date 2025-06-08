Российские школьники пятых-седьмых классов начнут изучать историю по новой программе
Часы на изучение этого предмета будут увеличены с 1 сентября
08 июня 2025, 10:30, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года российские школьники пятых-седьмых классов перейдут на новую программу по истории, часы на изучение предмета увеличатся, сообщает РИА Новости.
"С 1 сентября 2025 года пятые-седьмые классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме три часа в неделю, ранее было два часа в неделю", – рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
Пятые классы начнут изучать курс "История нашего края". На него выделят один час в неделю. Для шестых и седьмых классов курс "Всеобщая история" увеличат на пять часов, курс "История России" – на 12 часов. Также появится новый курс "История нашего края" в объеме 17 часов.
Костенко добавил, что восьмые и одиннадцатые классы продолжат изучать историю по прежней программе: два часа в неделю.
10:35:27 08-06-2025
Согласно новой программы дважды два равно пять, а семью восемь равно сорок восемь.
10:55:43 08-06-2025
Фундамент закладывается в начальной школе. Странно,что там ничего не меняют.
12:13:18 08-06-2025
Если где то прибывает, то в другом месте-убывает. За счет каких предметов увеличат часы изучения истории? Русского языка, литературы?
08:43:22 09-06-2025
гость (12:13:18 08-06-2025) Если где то прибывает, то в другом месте-убывает. За счет ка... общество же убрали у них..
13:57:43 08-06-2025
Что, неужели история опять изменилась?
12:29:25 09-06-2025
История будет меняться с запросами ныне живущих гарантов.