Российские школьники выиграли четыре золота на Олимпиаде в Египте

Участников готовили преподаватели Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и ИТМО

08 сентября 2024, 10:50, ИА Амител

Школьники на Олимпиаде / Фото: Минпросвещения России

Школьники из России заняли четыре первых места на международной олимпиаде по компьютерным технологиям. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью заместителя премьер-министра РФ Дмитрия Чернышенко.

"От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на международной олимпиаде по информатике. Четыре золота – это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России", – сказал вице-премьер, добавив, что руководство страны продолжает создавать условия для развития потенциала подрастающего поколения.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что победа школьников – это показатель высокого уровня образования в стране.

"Сегодня мы укрепляем технологический суверенитет страны, и большую роль в этом играют учителя, которые помогают выявлять и развивать способности и таланты каждого ребенка. Уверен, что школьники, интересующиеся информатикой, в будущем внесут значимый вклад в развитие передовых информационных технологий в различных сферах", – сообщил глава ведомства.

Первые места на Олимпиаде получили Гимран Абдулин из Казани, Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев – из Москвы. Готовили школьников педагоги из ведущих технических вузов страны, включая сотрудников Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и ИТМО.