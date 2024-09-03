Экзамен по русскому языку ждут наиболее спорные изменения

03 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Единый госэкзамен в Барнауле / Фото: amic.ru

В России предложили внести изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году, чтобы противостоять "практикам натаскивания и использования заученных шаблонных ответов", пишут "Известия".

"В целом объем нововведений небольшой. Новации не усложнят экзамены и не повлияют существенным образом на подготовку к ним", – рассказали в Рособрнадзоре.

В частности, практически по всем предметам хотят сделать задания намного более практикоориентированными. Таким образом планируется повысить роль рассуждений в решении, использования знаний и навыков, которые могут быть получены из других предметов.

"Мы должны направлять ребят на понимание межпредметных связей, это ориентация на умение применять знания и умения в жизни", – уверены эксперты.

Например, новое задание по информатике обращено к алгоритмам и методам, которые использует искусственный интеллект. Это, подчеркнули в Рособрнадзоре, вполне согласуется с ключевыми направлениями развития IT-отрасли.

А вот экзамен по русскому языку ждут наиболее спорные изменения. В ОГЭ и ЕГЭ предлагается запретить ссылаться на комиксы, аниме, манга, фанфики, графический роман и компьютерные игры.

"В рамках школьной программы изучается достаточное количество классических произведений отечественной и зарубежной литературы различной тематики и проблематики, чтобы на их основе сложилась четкая и убедительная аргументация собственного мнения экзаменуемого", – пояснили в Рособрнадзоре.

Также на ЕГЭ может увеличиться минимальное количество слов в сочинении с 69 до 99. Это обосновано тем, что прежний предел слишком мал для полноценного эссе.

Ранее депутат Госдумы сравнил ЕГЭ с "кощеевым яйцом", которое можно отдать мигрантам.