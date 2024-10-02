Российские школы получат планшеты на отечественной ОС

По словам Михаила Мишустина, их будут выдавать учителям

02 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Планшеты / Источник фото: unsplash.com

Для российских школ в ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, это будет "защищенная" мобильная ОС.

Гаджеты будут выдавать учителям для работы с электронным образовательным контентом, отметил председатель правительства.