Российские школы получат планшеты на отечественной ОС
По словам Михаила Мишустина, их будут выдавать учителям
02 октября 2024, 11:31, ИА Амител
Планшеты / Источник фото: unsplash.com
Для российских школ в ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
По его словам, это будет "защищенная" мобильная ОС.
Гаджеты будут выдавать учителям для работы с электронным образовательным контентом, отметил председатель правительства.
11:54:48 02-10-2024
5 сентября 2017 года «Национальный центр электронного образования», который контролируется «Ростехом», приступил к поставкам планшетов «российской разработки» в школы Свердловской области.
В компании рассказали, что вес устройства составляет 1,5 кг, а стоимость – 30 тысяч рублей. НЦЭО планирует выдавать школам устройства бесплатно. По словам главы компании, НЦЭО потратил на проект 300 млн рублей и планирует вложить еще 150 млн рублей.
11:56:07 02-10-2024
В "Роснано" разработали для школьников новый планшетный компьютер. Он выполнен на пластиковой основе, а не на кремниевой. Об этом заявил глава корпорации Анатолий Чубайс. "Эта технология дает травмобезопасность, он легче, тут нет стекла даже на экране. Даже если школьники решат подраться друг с другом с помощью компьютера, он абсолютно травмобезопасен", – заявил А.Чубайс на встрече с премьер-министром В.Путиным.
Размер планшетника – 20 на 30 сантиметров. В устройство уже закачан полный комплект школьных учебников для определённого класса школы. Стартовая цена изделия – 12 тыс. руб. 2011 год
11:57:11 02-10-2024
Класс, а ученика планшеты выдать не? вместо тяжеленных учебников, ещё и тех, что не по программе, и надо качать электронный...
12:30:24 02-10-2024
Все наши "отечественные" ОС по-факту сборка из открытых исходных кодов Linux, к написанию которых отечественные разработчики не имеют никакого отношения. В чем заключается "отечественность"? В том, что они как могли сумели вкорячить в открытый исходный код свою систему контроля и при этом ОС осталась более-менее работоспособной? Или в том, что за это рукоделие они ломят цену как за IT-шедевр?
14:14:14 02-10-2024
Гость (12:30:24 02-10-2024) Или в том, что за это рукоделие они ломят цену как за IT-шедевр? Гослинукс "Аврора" подразумевает ежегодную оплату лицензии, или я ошибаюсь?
15:08:48 02-10-2024
Гость (14:14:14 02-10-2024) Гослинукс "Аврора" подразумевает ежегодную оплату лицензии, ... На оф.сайте Авроры никакой конкретики я не нашел. Мы год "щупаем" АстраЛинукс, было 24 тыр за лицензию.
10:07:51 03-10-2024
Самый дешёвый планшет, что смогли заказать, плюс хромая операционка.