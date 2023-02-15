Российские стоматологи рассказали о нехватке иностранных препаратов

Какие-то можно заменить российскими аналогами с меньшей эффективностью, но некоторым замен нет

15 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские стоматологи рассказали о проблемах с закупкой иностранных препаратов. Об этом сообщает РБК.

Почти полностью исчез американский препарат "Убистезин" – его используют для местного обезболивания. Заменить лекарство можно российским аналогом "Артикаин-Бинергия", но он менее эффективен.

При этом у цемента "Витремер", который применяют при лечении зубов, аналогов в России нет. Наблюдается нехватка иностранных боров, штифтов, фрез.

Стоматологи уверяют, что если не наладить параллельный импорт, то закрыть потребности российского рынка будет очень сложно.