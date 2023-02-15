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Российские стоматологи рассказали о нехватке иностранных препаратов

Какие-то можно заменить российскими аналогами с меньшей эффективностью, но некоторым замен нет

15 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские стоматологи рассказали о проблемах с закупкой иностранных препаратов. Об этом сообщает РБК.

Почти полностью исчез американский препарат "Убистезин" – его используют для местного обезболивания. Заменить лекарство можно российским аналогом "Артикаин-Бинергия", но он менее эффективен.

При этом у цемента "Витремер", который применяют при лечении зубов, аналогов в России нет. Наблюдается нехватка иностранных боров, штифтов, фрез.

Стоматологи уверяют, что если не наладить параллельный импорт, то закрыть потребности российского рынка будет очень сложно.

Комментарии 17

  • Да не проблема. Вернемся к качественной советской стоматологии. Анестезия? Да потерпишь. Пломба? Да вон, цемента у строителей завались. Кто-то ведь совсем недавно тут доказывал, что медицина в Союзе была зашибись. Так что все норм, главное затянуть пояса и потерпеть во имя великой цели.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в советское время анестезия в том числе в стоматологии не применялась?) Или всё-таки в капиталистические десятилетия в России что-то не туда сдвинулось?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • в советское время анестезия в том числе в стоматологии не применялась?) - судя по всему, вы у советских стоматологов, особенно у тех, которые в школах подвизались, не лечились никогда. "Или всё-таки в капиталистические десятилетия в России что-то не туда сдвинулось?" - сдвинулось как раз туда, по крайней мере, есть платная стоматология с нормальными материалами и нормальной анестезией. Но раз вам не туда - думаю, можно найти местечко, где вам по желанию сделают больно и плохо.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Капиталистическая анестезия,она всем анестезиям анестезия.Не то что раньше советская.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Когда анестезия платная,то боли совсем не чувствуется.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "есть платная стоматология с нормальными материалами и нормальной анестезией. "---------- Теперь нет. Русским по белому написано, что аналогов американскому Витремеру нет в РФ. А если не привезут боры, штифты и фрезы, то и их заменить нечем. Потому что у нас нет такого производства. Импортозамещение? Не, не слышали. Такими темпами будем жить как в Иране или Кубе.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Для правительства дефицита в стоматологии нет и не будет, им боятся не стоит, а народ? Это такая скотина, что без зубов будет жевать.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Теперь нет. - Я о том, что пока есть. Но кто-то же хочет скорее в прекрасную какраньшию, потому что стоматология была плохая последние десятилетия) А в Союзе все было зашибись)))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а где орущие про импортозамещение
    15 февраля, Гость   Ответить
  • о без зубов будет жевать- А будет ли что жевать? пенсы вымрут, богатеи за бугром лечатся , средний класс путь манную кашу сосет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А че? В войну стакан водки вместо анестезии применяли . Надо потерпеть лет еще сто ... и снова на те же грабли ...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Надо потерпеть лет еще сто - так тут полно желающих потерпеть. Каждый раз приходят и рассказывают, что мы Родину не любим, раз хотим хорошо жить)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Надо идти зубы лечить, а в кабинете ортодоксальный патриот, и мне страшно!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Без зубов будем Родину любить!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Так как продажа пиндосских штифтов,бор и фрез резко упадёт,тысячи пиндосских рабочих,всё это производящих,будут выброшены на улицу.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "в советское время анестезия в том числе в стоматологии не применялась?" ---- Гость, не применялась. Если было больно, стоматолог говорил "потерпи", если ОЧЕНЬ больно, закладывался мышьяк на несколько дней, чтобы умертвить нерв.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "а где орущие про импортозамещение" --- Гость, а чем ты лично занимаешься, чтобы оно было - это импортозамещение?
    15 февраля, Гость   Ответить
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