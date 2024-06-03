Российские туристы назвали Алтай одним из лучших мест для летнего путешествия

В поездки в этом году собираются отправиться 63% россиян, из которых треть планируют путешествовать по стране

03 июня 2024, 16:40, ИА Амител

Горы Алтая / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на втором месте по популярности у туристов, которые собираются поехать в путешествие по России этим летом, сообщает "Федпресс" со ссылкой на результаты опроса социологического агентства "Вебер".

По их данным, 63% жителей РФ собираются отправиться в путешествие этим летом. В поездки по родной стране из них поедет треть.

Наиболее популярным направлением у российских туристов стали поездки на Байкал. На втором месте находится Алтай, а замыкает тройку Дальний Восток.

Эксперты отмечают, что внутренний туризм выбирают из-за транспортной доступности, безопасности и отсутствия языкового барьера. Вместе с тем главным преимуществом считается осмотр природных красот.