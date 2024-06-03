Российские туристы назвали Алтай одним из лучших мест для летнего путешествия
В поездки в этом году собираются отправиться 63% россиян, из которых треть планируют путешествовать по стране
03 июня 2024, 16:40, ИА Амител
Алтайский край оказался на втором месте по популярности у туристов, которые собираются поехать в путешествие по России этим летом, сообщает "Федпресс" со ссылкой на результаты опроса социологического агентства "Вебер".
По их данным, 63% жителей РФ собираются отправиться в путешествие этим летом. В поездки по родной стране из них поедет треть.
Наиболее популярным направлением у российских туристов стали поездки на Байкал. На втором месте находится Алтай, а замыкает тройку Дальний Восток.
Эксперты отмечают, что внутренний туризм выбирают из-за транспортной доступности, безопасности и отсутствия языкового барьера. Вместе с тем главным преимуществом считается осмотр природных красот.
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