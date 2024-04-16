Российские туристы назвали алтайскую кедровую халву одной из любимых сладостей
Этот десерт популярен как в Алтайском крае, так и в соседней Республике Алтай
16 апреля 2024, 15:45, ИА Амител
Онлайн-сервис путешествий tutu опросил три тысячи российских туристов и выяснил, какие сладости нужно попробовать в путешествии по стране. В списке оказался даже алтайский десерт.
Как пишет РИА Новости, первое место занял татарский чак-чак – за блюдо из кусочков жареного теста в медовом сиропе проголосовали 15% респондентов.
Вторую строчку заняли легендарные тульские пряники (9%), а третье – конфеты московских кондитерских фабрик (7%).
Далее следуют калининградский марципан, чурчхела и рахат-лукум, сибирское варенье из шишек, коломенская пастила, конфеты кондитерских фабрик Петербурга, алтайская кедровая халва и фрукты в шоколаде из Самары и других городов.
Как отмечает издание, занявшая девятую позицию алтайская кедровая халва популярна и в Алтайском крае, и в Республике Алтай.
"Рецептов много. Приготовление халвы часто основывается на турецком рецепте: в смесь из кешью добавляют кедровый орех", – сказано в публикации.
17:37:36 16-04-2024
В смесь из кешью добавляют кедровый орех, а халва оказывается кедровой.
08:13:56 17-04-2024
Халва, она и в Африке халва. И не надо ее ничем портить.
11:08:18 17-04-2024
Где продают? Ни где ни разу не видела. Или это для избранных????