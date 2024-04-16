Российские туристы назвали алтайскую кедровую халву одной из любимых сладостей

Этот десерт популярен как в Алтайском крае, так и в соседней Республике Алтай

16 апреля 2024, 15:45, ИА Амител

Халва из кедровых шишек / Изображение: нейросеть Kandinsky

Онлайн-сервис путешествий tutu опросил три тысячи российских туристов и выяснил, какие сладости нужно попробовать в путешествии по стране. В списке оказался даже алтайский десерт.

Как пишет РИА Новости, первое место занял татарский чак-чак – за блюдо из кусочков жареного теста в медовом сиропе проголосовали 15% респондентов.

Вторую строчку заняли легендарные тульские пряники (9%), а третье – конфеты московских кондитерских фабрик (7%).

Далее следуют калининградский марципан, чурчхела и рахат-лукум, сибирское варенье из шишек, коломенская пастила, конфеты кондитерских фабрик Петербурга, алтайская кедровая халва и фрукты в шоколаде из Самары и других городов.

Как отмечает издание, занявшая девятую позицию алтайская кедровая халва популярна и в Алтайском крае, и в Республике Алтай.