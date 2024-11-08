Российские ученые доказали, что на Марсе существовал океан
Исследование проводили с помощью китайского марсохода "Чжужун"
08 ноября 2024, 21:30, ИА Амител
Российские и китайские ученые доказали существование древнего океана на Марсе. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.
Основой для исследования стали данные китайского марсохода "Чжужун". С 2021 года он находится на миссии в южной части равнины Утопия. Именно в этом регионе мог быть древний океан.
Равнину поделили на части и выяснили, что образования на ее поверхности зависят от количества воды или льда. Возраст образований коррелирует с предыдущими оценками возраста марсианского океана. Согласно подсчетам исследователей, океан появился около 3,68 миллиарда лет назад, а замерз – 3,42 миллиарда лет назад.
"Измерения, выполненные датчиками на борту марсохода, вряд ли дают прямые доказательства существования древнего океана, однако они не противоречат этой модели и могут рассматриваться в контексте океанской теории", – заключили специалисты.
Исследование проводили ученые из Гонконгского политехнического университета, Китайской академии космических технологий (CAST) и Российской академии наук.
15:47:20 09-11-2024
Стесняюсь спросить, а КОМУ они доказали и КОМУ это нужно? Да и поди проверь доказательства, эдак можно еще попутно доказать, что там и джунгли с попугаями были!!!!
16:56:14 09-11-2024
Гость (15:47:20 09-11-2024) Стесняюсь спросить, а КОМУ они доказали и КОМУ это нужно? Да...
Ну зачем так открыто демонстрировать свою глупость и недалекость? И так все ясно. И ничего доказывать не надо.
17:40:41 09-11-2024
Гость (15:47:20 09-11-2024) Стесняюсь спросить, а КОМУ они доказали и КОМУ это нужно? Да... Американцам доказали. Те тоже обкакались "бывая" на Луне.