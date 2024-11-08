Российские ученые доказали, что на Марсе существовал океан

Исследование проводили с помощью китайского марсохода "Чжужун"

08 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Поверхность Марса / Фото: /unsplash.com / NASA

Российские и китайские ученые доказали существование древнего океана на Марсе. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

Основой для исследования стали данные китайского марсохода "Чжужун". С 2021 года он находится на миссии в южной части равнины Утопия. Именно в этом регионе мог быть древний океан.

Равнину поделили на части и выяснили, что образования на ее поверхности зависят от количества воды или льда. Возраст образований коррелирует с предыдущими оценками возраста марсианского океана. Согласно подсчетам исследователей, океан появился около 3,68 миллиарда лет назад, а замерз – 3,42 миллиарда лет назад.

"Измерения, выполненные датчиками на борту марсохода, вряд ли дают прямые доказательства существования древнего океана, однако они не противоречат этой модели и могут рассматриваться в контексте океанской теории", – заключили специалисты.

Исследование проводили ученые из Гонконгского политехнического университета, Китайской академии космических технологий (CAST) и Российской академии наук.