Российские ученые разработали модель для прогнозирования развития рака

Образец показал качественное соответствие с реальными клиническими данными пациентов

09 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили новый подход, благодаря которому можно прогнозировать развитие раковых опухолей, пишет "Газета.ru".

Исследования показали, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, в частности алюминием, значительно увеличивает риск онкологических заболеваний. Алюминий, попадающий в организм через воздух, воду и пищу, накапливается в тканях и нарушает работу иммунной, эндокринной и кровеносной систем, что может привести к образованию аномальных клеток и развитию рака.

Так, ученые разработали математическую модель, которая описывает процессы возникновения и развития раковых клеток.

"Модель состоит из 19 уравнений, которые учитывают динамику изменения концентрации аномальных клеток, процессы их уничтожения иммунной системой, формирование новых кровеносных сосудов под действием ферментов, выделяемых раковыми клетками", – говорится в материале.

Для проверки эффективности ученые использовали виртуальный образец почечной ткани, поскольку почки являются основным органом для накопления и выведения алюминия. Выяснилось, что при суточной дозе алюминия 0,4 мг/кг иммунная система справляется с уничтожением раковых клеток без явных симптомов заболевания, однако при дозе 40 мг/кг начинается неконтролируемое деление клеток, что ведет к росту опухоли и метастазам.