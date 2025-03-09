Российские ученые разработали модель для прогнозирования развития рака
Образец показал качественное соответствие с реальными клиническими данными пациентов
09 марта 2025, 17:45, ИА Амител
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили новый подход, благодаря которому можно прогнозировать развитие раковых опухолей, пишет "Газета.ru".
Исследования показали, что загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, в частности алюминием, значительно увеличивает риск онкологических заболеваний. Алюминий, попадающий в организм через воздух, воду и пищу, накапливается в тканях и нарушает работу иммунной, эндокринной и кровеносной систем, что может привести к образованию аномальных клеток и развитию рака.
Так, ученые разработали математическую модель, которая описывает процессы возникновения и развития раковых клеток.
"Модель состоит из 19 уравнений, которые учитывают динамику изменения концентрации аномальных клеток, процессы их уничтожения иммунной системой, формирование новых кровеносных сосудов под действием ферментов, выделяемых раковыми клетками", – говорится в материале.
Для проверки эффективности ученые использовали виртуальный образец почечной ткани, поскольку почки являются основным органом для накопления и выведения алюминия. Выяснилось, что при суточной дозе алюминия 0,4 мг/кг иммунная система справляется с уничтожением раковых клеток без явных симптомов заболевания, однако при дозе 40 мг/кг начинается неконтролируемое деление клеток, что ведет к росту опухоли и метастазам.
"Модель показала качественное соответствие с реальными клиническими данными пациентов", – уточняет издание.
21:35:50 09-03-2025
Люди делают важное нужное дело.
Монетизируемое.
Удачи!!!
23:16:27 09-03-2025
А как быть тогда с антацидами которые производят на основе аллюмия.