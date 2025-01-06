Российские ученые разработали новый препарат для лечения депрессии
Препарат помогает в лечении депрессивных состояний, связанных с ожирением
06 января 2025, 14:58, ИА Амител
В Институте общей генетики имени Вавилова РАН разработали ряд препаратов, способных улучшать состояние микробиома кишечника. Один из них уже показал положительные результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением. Об этом РИА Новости сообщил Валерий Даниленко, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов.
Первый препарат, созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, прошел пилотные клинические испытания и продемонстрировал эффективность.
"Пройден пилотный этап клинических исследований, препарат показал хороший эффект", – рассказал Даниленко.
Другой препарат, предназначенный для лечения болезни Паркинсона, разрабатывается совместно с Научным центром неврологии и завершает этап доклинических исследований.
Ученые также работают над препаратами для лечения язвенного колита и других заболеваний, используя коллекцию штаммов бактерий из микробиоты здоровых людей.
15:14:11 06-01-2025
Всё уже придумано до вас.
Ещё Менделеевым.
И есть два типа этого препарата:
1. 40 % (с побочными эффектами)
2. 4-16 %
16:46:03 06-01-2025
4-16% это чАво тако ? Ааааа, понял.
19:05:52 06-01-2025
"Переедают" россияне, потому и в депрессии: голод - вот лучшее от неё "лекарство"!
01:03:27 07-01-2025
Зачем их заново изобретать?