Российские ученые разработали новый препарат для лечения депрессии

Препарат помогает в лечении депрессивных состояний, связанных с ожирением

06 января 2025, 14:58, ИА Амител

Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com

В Институте общей генетики имени Вавилова РАН разработали ряд препаратов, способных улучшать состояние микробиома кишечника. Один из них уже показал положительные результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением. Об этом РИА Новости сообщил Валерий Даниленко, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов.

Первый препарат, созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, прошел пилотные клинические испытания и продемонстрировал эффективность.

"Пройден пилотный этап клинических исследований, препарат показал хороший эффект", – рассказал Даниленко.

Другой препарат, предназначенный для лечения болезни Паркинсона, разрабатывается совместно с Научным центром неврологии и завершает этап доклинических исследований.

Ученые также работают над препаратами для лечения язвенного колита и других заболеваний, используя коллекцию штаммов бактерий из микробиоты здоровых людей.