НОВОСТИЗдоровье

Российские ученые разработали новый препарат для лечения депрессии

Препарат помогает в лечении депрессивных состояний, связанных с ожирением

06 января 2025, 14:58, ИА Амител

Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com
Мужчина в депрессии / Фото: pxhere.com

В Институте общей генетики имени Вавилова РАН разработали ряд препаратов, способных улучшать состояние микробиома кишечника. Один из них уже показал положительные результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением. Об этом РИА Новости сообщил Валерий Даниленко, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов.

Первый препарат, созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии, прошел пилотные клинические испытания и продемонстрировал эффективность.

"Пройден пилотный этап клинических исследований, препарат показал хороший эффект", – рассказал Даниленко.

Другой препарат, предназначенный для лечения болезни Паркинсона, разрабатывается совместно с Научным центром неврологии и завершает этап доклинических исследований.

Ученые также работают над препаратами для лечения язвенного колита и других заболеваний, используя коллекцию штаммов бактерий из микробиоты здоровых людей.

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1109773

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Здоровье Депрессия Россия лекарства

Комментарии 4

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Шинник

15:14:11 06-01-2025

Всё уже придумано до вас.
Ещё Менделеевым.
И есть два типа этого препарата:
1. 40 % (с побочными эффектами)
2. 4-16 %

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Гость

16:46:03 06-01-2025

4-16% это чАво тако ? Ааааа, понял.

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Гость

19:05:52 06-01-2025

"Переедают" россияне, потому и в депрессии: голод - вот лучшее от неё "лекарство"!

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Ром с колой/соком

01:03:27 07-01-2025

Зачем их заново изобретать?

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