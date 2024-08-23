Спрос на "таблетки для похудения" вырос в России

За границей такие лекарства чаще всего продаются под маркой Ozempic

23 августа 2024, 13:11, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1109773

Продажи лекарств для диабетиков на основе вещества семаглутид в 2024 году резко выросли в России. В первом полугодии они увеличились в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в два раза — с тем же периодом 2022 года, сообщают "Известия".

За рубежом семаглутид в основном продается под торговой маркой Ozempic, в России — "Семавик" и "Квинсента".

Семаглутид — это лекарство, которое снижает глюкозу в крови и лечит сахарный диабет второго типа, но в дальнейшем его способность снижать вес была обнаружена. Продажи препаратов, которые сокращают уровень глюкозы в крови, в январе-июне 2024 года увеличились на 17,5% по сравнению с 2023 и 2022 годами.

В 2024 году в топ-5 самых продаваемых лекарств в России вошли препараты для устранения заложенности носа, болеутоляющие и жаропонижающие, лекарства для лечения сердечной недостаточности и язвы желудка. Спрос на эти препараты оставался стабильным, динамика — в пределах 3%.