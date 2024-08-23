Спрос на "таблетки для похудения" вырос в России
За границей такие лекарства чаще всего продаются под маркой Ozempic
23 августа 2024, 13:11, ИА Амител
Продажи лекарств для диабетиков на основе вещества семаглутид в 2024 году резко выросли в России. В первом полугодии они увеличились в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в два раза — с тем же периодом 2022 года, сообщают "Известия".
За рубежом семаглутид в основном продается под торговой маркой Ozempic, в России — "Семавик" и "Квинсента".
Семаглутид — это лекарство, которое снижает глюкозу в крови и лечит сахарный диабет второго типа, но в дальнейшем его способность снижать вес была обнаружена. Продажи препаратов, которые сокращают уровень глюкозы в крови, в январе-июне 2024 года увеличились на 17,5% по сравнению с 2023 и 2022 годами.
В 2024 году в топ-5 самых продаваемых лекарств в России вошли препараты для устранения заложенности носа, болеутоляющие и жаропонижающие, лекарства для лечения сердечной недостаточности и язвы желудка. Спрос на эти препараты оставался стабильным, динамика — в пределах 3%.
13:42:31 23-08-2024
Зачем платить за отравление токсичной химией, что заведомо сокращает жизнь на годы и даже десятилетия, когда можно просто-напросто перейти на веганскую диету. При этом произойдёт очистка организма от токсинов - детокс, а как следствие вместе с токсичной вислопузостью начнут уходить хронические заведомо неизлечимые современной медициной, основнанной на токсичной фарме, хронические болезни, что существенно продлит жизнь.
15:29:06 23-08-2024
Гость (13:42:31 23-08-2024) Зачем платить за отравление токсичной химией, что заведомо с...
Очистятся сознание, подсознание, карма, чакры и кишечник 🤦
16:32:34 23-08-2024
Да-да. сколько деток невинных уже заморили до смерти долбанутые веганцы? А потом руками разводят - не понимаем, мол, за что нас в тюрьму посадили.