Российские ученые создали обезболивающие на основе яда паука

Препарат будут вводить под кожу для избавления от болевого синдрома при ряде заболеваний

17 марта 2025, 16:31, ИА Амител

Шприц, вакцинация / Фото: amic.ru

Компания "Анальгетики будущего" завершила этап доклинических исследований обезболивающего средства, созданного на основе компонента из яда паука Thomisus onustus. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

Разработка получила название пуротоксин-6. По прогнозам экспертов, ее можно будет приобрести в аптеках уже через четыре года. Препарат блокирует болевые рецепторы, которые играют важную роль в проявлении болей при остеоартрите, цистите, невралгии тройничного нерва, мигрени и хроническом кашле.

Отмечается, что на данный момент зарегистрировано лишь одно аналогичное средство – лицензия на него выдана в странах ЕС, Японии и Швейцарии. При этом заграничное лекарство имеет ряд побочных эффектов, вроде нарушения вкуса.

Новый анальгетик будет представлен в форме раствора для подкожных инъекций, упакованного в удобную шприц-ручку многоразового использования. Клинические испытания должны начать уже в этом году.