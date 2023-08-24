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Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Также в различных районах поражены четыре склада боеприпасов ВСУ

24 августа 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. 

"Цель удара достигнута. Объект поражен", — сказал собеседник агентства.

Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, в Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковые установки ЗРК.

СВО Политика украина

Комментарии 6

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Гость

21:39:35 24-08-2023

Центр принятия решений там в США.

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Гость

22:27:20 24-08-2023

Любая бомба всегда четко попадает в эпицентр...

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Гость

22:58:16 24-08-2023

По какому именно центру? На Банковой?

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Гость

07:41:55 25-08-2023

четыре склада боеприпасов ВСУ --- в США наверное уже посмеялись и прислали еще восемь

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Гость

10:55:55 25-08-2023

Блин, заголовок такой громкий, думал, что уже наконец то по пентагону бахнули. А тут опять пшик какой то....

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Гость

12:13:52 25-08-2023

А где центр? Все знают, но молчат - он в противоположной стороне

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