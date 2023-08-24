Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
Также в различных районах поражены четыре склада боеприпасов ВСУ
24 августа 2023, 20:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
В ведомстве заявили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ.
"Цель удара достигнута. Объект поражен", — сказал собеседник агентства.
Также в различных района поражены четыре склада боеприпасов ВСУ, в Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковые установки ЗРК.
21:39:35 24-08-2023
Центр принятия решений там в США.
22:27:20 24-08-2023
Любая бомба всегда четко попадает в эпицентр...
22:58:16 24-08-2023
По какому именно центру? На Банковой?
07:41:55 25-08-2023
четыре склада боеприпасов ВСУ --- в США наверное уже посмеялись и прислали еще восемь
10:55:55 25-08-2023
Блин, заголовок такой громкий, думал, что уже наконец то по пентагону бахнули. А тут опять пшик какой то....
12:13:52 25-08-2023
А где центр? Все знают, но молчат - он в противоположной стороне