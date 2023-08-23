Что известно об отстранении генерала Суровикина и куда он пропал

Сообщается, что Суровикин находится в кратковременном отпуске

23 августа 2023, 13:40, ИА Амител

Сергей Суровикин/ Фото: Минобороны РФ

Генерал российской армии Сергей Суровикин отстранён от должности главкома Воздушно-космических сил РФ в связи с переходом на другую работу. Сейчас он находится в краткосрочном отпуске, сообщило издание РБК со ссылкой на источник.

Почему отстранили Суровикина?

Причины отстранения Сергея Суровикина пока не называются.

Генерал пропал из информационного пространства после мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня. Организатор мятежа Евгений Пригожин несколько раз хвалил Суровикина, критикуя при этом руководство Минобороны. При этом Суровикин мятеж Пригожина не поддержал. Он опубликовал видеобращение, в котором призвал "вагнеровцев" остановить продвижение военной техники к Москве. О какой-либо связи Суровикина с мятежом также официальные лица не сообщали.

Новости об аресте Суровикина неправда?

Да. The Moscow Times и другие СМИ писали, что после мятежа генерала арестовали, однако эта информация не подтвердилась. В частности, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в своём Telegram-канале опроверг сообщения о нахождении Сергея Суровикина в "Лефортово" или в других СИЗО. Подобные заявления о судьбе Суровикина делали и другие лица. Дочь Суровикина также рассказала Телеграм-каналу Baza, что слухи о нахождении её отца в СИЗО ложные.

На какую работе перешел Суровикин?

Пока неизвестно. Однако РБК уточняет, что Суровикин остается "в распоряжении" Минобороны РФ.

Кто такой Суровикин?

Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В Вооружённых силах РФ занимал должность главкома ВКС с 2017 года. С 2017 по 2019 годы Суровикин руководил российской группировкой в Сирии с перерывом в несколько месяцев.

В июне 2022 года Суровикин стал командовать южной группировкой войск в военной операции на Украине. А 8 октября 2022 года его назначили командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. 11 января 2023 года Суровикина перестал руководить Объединённой группировкой войск, его сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал замом Герасимова.

Сергей Суровикин награжден орденами Святого Георгия III степени, Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей. В 2017 году ему присвоили звания Героя России.

А кто теперь командует ВКС?

РИА Новости пишут, что временно исполняющим обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина назначили начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктор Афзалова. О том, кто это, можно прочитать по ссылке.