Российские военные уничтожили беспилотники, которые летели на Москву

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет

05 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении силами ПВО атаки беспилотников на Москву.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву", – написал он в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Как пишет РЕН ТВ, в ночь на 5 сентября в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 14 рейсов на вылет и прилет, еще пять отменили.