Сезон прилетов открыт? Кто готовил массированный налет БПЛА на российские регионы

Почему атака дронов в центральной России и Псковской области могла привести к столкновению с НАТО

31 августа 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Массированные атаки украинских беспилотников на семь российских регионов в ночь на 30 августа стали беспрецедентным событием со времени регулярных налетов БПЛА на российскую территорию. Конечно, повышенное внимание вызвали удары по воздушной гавани Пскова, учитывая близость границы с Латвией и Эстонией. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался понять, чем вызвано постоянно растущее число диверсий с участием БПЛА, возможно ли участие в них прибалтийских республик и стоит ли ожидать в будущем повторения таких массовых налетов.

Путин знает

Маршруты дронов будут изучены, а военные специалисты проанализируют, откуда производились запуски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, провести такую работу необходимо, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Он также заверил, что СВО будет продолжена для искоренения террористической угрозы со стороны Украины.

Песков подчеркнул, что российский президент постоянно получает информацию об атаках украинских БПЛА по регионам.

"Такое доводится до сведения Путина", - заявил он журналистам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что минувшие атаки только подчеркивают террористическую сущность киевского режима. По ее словам, "пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы".

Без агентуры не обходится?

Военный эксперт Владимир Гундаров не сомневается, что в российских городах действует агентурная сеть Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о чем свидетельствуют регулярные сообщения об арестах в нашей стране агентов данной структуры.

"Прошедшая атака свидетельствует о проведенной серьезной подготовительной работе со стороны Украины и ее зарубежных кураторов — все-таки без спутниковой навигации, спутниковой разведки такие террористические акты просто невозможны", - сообщил он amic.ru.

Собеседник также уверен, что атаки беспилотников будут продолжаться и дальше, поскольку на Украине налажено производство своих БПЛА, к тому же они регулярно получают импортные. Количество аппаратов растет, это видно по тому, что количество атак за последнее время постоянно растет.

При этом, отмечает Гундаров, произведена доскональная разведка расположения российских средств ПВО, рубежей обороны — это делалось с таким расчетом, чтобы обойти их в ходе полета до пункта назначения.

"Сделать это без использования космической разведки просто невозможно. Хотя нельзя исключать, что здесь также использовались данные от наводчиков, действующих на нашей территории, как это имело место, скажем, в Белоруссии, когда беспилотники ударили по аэродрому Мачулищи", - заметил эксперт.

Полковник в отставке, почетный президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров обращает внимание, что российские спецслужбы до сих пор не ответили на вопрос — откуда беспилотники долетают до Москвы и Подмосковья?

"Сейчас аппараты так устроены, что собрать их из подвезенных запчастей и запустить можно в течение очень короткого времени. Учитывая, что на нашей территории находятся более 6 млн приезжих с Украины, логично предположить, что среди них имеется агентура киевских служб", - уверен специалист.

Киев играет на обострение

Политолог Александр Носович особое внимание в своем телеграмм-канале обратил на атаку на Псков, которая, как указывали ряд тг-каналов, могла быть произведена с территории Латвии или Эстонии. Как известно, оба эти прибалтийских государства являются членами НАТО, и ответный удар российских военных по их территории теоретически предусматривает введение в действие пятой статьи альянса, согласно которой атака на одного из участников организации приравнивается к удару по всему блоку.

Носович указывает, что "Киев все полтора года СВО заинтересован расширить боевые действия за пределы территории Украины".

"Открыть России второй фронт. В идеале - вывести войну на уровень прямого конфликта России и НАТО. От этого долгоиграющая тема с "долбануть по Приднестровью" и упавшая в Польше украинская ракета в прошлом году", - пишет он в телеграмм-канале.

В то же время политолог замечает, что "интерес Запада - локализовать конфликт с Россией территорией Украины и не воевать с ней непосредственно, напрямую". Однако Киев, отмечает Носович, заинтересован в конфликте в Прибалтике.

"То есть, в войне России и НАТО. Откуда бы не запустили на Псков БПЛА: из Эстонии, из России, из Украины - Киеву выгодно, чтобы Россия подумала, что по её городу нанесла военный удар Эстония или Латвия. Подумала - и ответила по странам НАТО своим военным ударом", - пишет Носович.

Есть, конечно, и другие версии. Скажем, депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в интервью "Царьграду" заявил, что аппараты могли запустить из нейтральных вод. По его мнению, вряд ли бы руководство прибалтийских лимитрофов "решились без ведома [западных стран] со своей территории запускать какие-то дроны".

Сергей Гончаров сомневается, что страны Прибалтики были каким-то образом вовлечены в запуски БПЛА на территорию Псковской области.

"У Киева имеется большое количество беспилотников различной дальности, вдобавок они получают технику из западных стран. Так что, здесь никаких проблем нет и прибалты, при всей ненависти к нам, вряд ли привлекались для этого", - заявил он amic.ru.

Мелковоенное производство

Что касается противодействия атакам, то опрошенные amic.ru эксперты заявляют, что иных средств, кроме как усиление средств ПВО и развитие системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Кстати, в интервью "МК" военный эксперт Алексей Леонков предположил, что запусками БПЛА зарубежные кураторы Киева прощупывают нашу систему ПВО, выявляют ее слабые места, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию при эскалации противостояния.

Конечно, ВКС России регулярно наносят удары по украинским предприятиям, производящим военную продукцию, в том числе и дроны. Однако для производства этих аппаратов не требуются крупные заводские помещения, указывает Владимир Гундаров. Достаточно снять помещение, скажем, мастерскую или цех, и начать сборку.