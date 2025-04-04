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Российские военные заблокировали порты Николаевской области Украины

Со слов губернатора Херсонской области, противнику перекрыли выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море

04 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com
Флаг России / Фото: unsplash.com

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокировали ВС РФ с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", – рассказал агентству Сальдо.

Также, с его слов, для противника остается заблокированным выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море. Порты Херсона контролируют российские военные, коммерческих или транспортных судов там нет.

Николаевская область Украины граничит с Херсонской областью на востоке. Между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря находится Кинбурнский полуостров. В настоящее время Россия контролирует 75% Херсонской области. Украинские войска удерживают часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон.

Россия украина

Комментарии 5

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Гость

09:54:33 04-04-2025

Круто. Если правда

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гость

10:25:38 04-04-2025

с земли чтоли контролирует? а флот где?

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Гость

12:37:30 04-04-2025

гость (10:25:38 04-04-2025) с земли чтоли контролирует? а флот где?... Матросы покурили ?

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ППШариков

14:17:43 04-04-2025

Одессу надо забирать...

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Горожанин.

15:02:26 04-04-2025

Надо бы пройти по северной части Русского моря(по-моему, так собирались переименовать Черное море), дойти до Приднестровья.Как-то наших спасать надо. Да и гагаузцев.И естественно, Херсон, Николаев, Одесса должны быть наши.Нашими же царями и русским народом строились.

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