Российские военные заблокировали порты Николаевской области Украины
Со слов губернатора Херсонской области, противнику перекрыли выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море
04 апреля 2025, 09:15, ИА Амител
Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокировали ВС РФ с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", – рассказал агентству Сальдо.
Также, с его слов, для противника остается заблокированным выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море. Порты Херсона контролируют российские военные, коммерческих или транспортных судов там нет.
Николаевская область Украины граничит с Херсонской областью на востоке. Между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря находится Кинбурнский полуостров. В настоящее время Россия контролирует 75% Херсонской области. Украинские войска удерживают часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон.
09:54:33 04-04-2025
Круто. Если правда
10:25:38 04-04-2025
с земли чтоли контролирует? а флот где?
12:37:30 04-04-2025
гость (10:25:38 04-04-2025) с земли чтоли контролирует? а флот где?... Матросы покурили ?
14:17:43 04-04-2025
Одессу надо забирать...
15:02:26 04-04-2025
Надо бы пройти по северной части Русского моря(по-моему, так собирались переименовать Черное море), дойти до Приднестровья.Как-то наших спасать надо. Да и гагаузцев.И естественно, Херсон, Николаев, Одесса должны быть наши.Нашими же царями и русским народом строились.