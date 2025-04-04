Российские военные заблокировали порты Николаевской области Украины

Со слов губернатора Херсонской области, противнику перекрыли выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море

04 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокировали ВС РФ с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", – рассказал агентству Сальдо.

Также, с его слов, для противника остается заблокированным выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море. Порты Херсона контролируют российские военные, коммерческих или транспортных судов там нет.

Николаевская область Украины граничит с Херсонской областью на востоке. Между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря находится Кинбурнский полуостров. В настоящее время Россия контролирует 75% Херсонской области. Украинские войска удерживают часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон.