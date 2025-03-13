Минобороны РФ: российские военные освободили Суджу в Курской области
Также освобождены поселки Меловой и Подол
13 марта 2025, 16:17, ИА Амител
Куртка российского военного / Фото: amic.ru
Минобороны РФ объявило об освобождении города Суджа в Курской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале в четверг, 13 марта.
Отмечается, что город удалось освободить в результате наступательных действий группировки войск "Север". Кроме того, освобождены поселки Меловой и Подол в Курской области.
Напомним, что Суджа была занята украинскими войсками в ходе вторжения в Курскую область, которое произошло 6 августа 2024 года. Накануне СМИ сообщили, что российские военные подняли флаг в центре Суджи, возле здания администрации.
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16:42:11 13-03-2025
На курском направлении были сосредоточены самые боеспособные части фашистов.
По итогу эту мразь перемоли, и замысел этого пархатого выродка не оправдался.
И с других направлений мы войска не сняли, и торговаться этому щирому хахлу нечем.
Операция труба, войдёт в учебники истории, не менее героической страницей, как в свое время, атака мертвецов.