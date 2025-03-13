Минобороны РФ: российские военные освободили Суджу в Курской области

Также освобождены поселки Меловой и Подол

13 марта 2025, 16:17, ИА Амител

Куртка российского военного / Фото: amic.ru

Минобороны РФ объявило об освобождении города Суджа в Курской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале в четверг, 13 марта.

Отмечается, что город удалось освободить в результате наступательных действий группировки войск "Север". Кроме того, освобождены поселки Меловой и Подол в Курской области.

Напомним, что Суджа была занята украинскими войсками в ходе вторжения в Курскую область, которое произошло 6 августа 2024 года. Накануне СМИ сообщили, что российские военные подняли флаг в центре Суджи, возле здания администрации.