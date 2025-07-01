Российские войска полностью освободили территорию ЛНР

Доклад об этом пришел властям на днях

01 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Вооруженные силы (ВС) РФ на 100% освободили территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, - 100%", - заявил Пасечник.

27 марта президент России Владимир Путин заявлял, что ЛНР освобождена от украинских войск на 99%. ДНР, Запорожская и Херсонская области освобождены более чем на 70%.