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Российские войска полностью освободили территорию ЛНР

Доклад об этом пришел властям на днях

01 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Вооруженные силы (ВС) РФ на 100% освободили территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, - 100%", - заявил Пасечник. 

27 марта президент России Владимир Путин заявлял, что ЛНР освобождена от украинских войск на 99%. ДНР, Запорожская и Херсонская области освобождены более чем на 70%.

СВО спецоперация

Комментарии 7

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Гость

09:28:20 01-07-2025

на 100% освободили --- по моему года 2 назад уже об этом сообщали?

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Гость

10:05:21 01-07-2025

Гость (09:28:20 01-07-2025) на 100% освободили --- по моему года 2 назад уже об этом соо... Теперь уже точно)

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Гость

09:52:05 01-07-2025

Комментировать только портить

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Гость

12:35:39 01-07-2025

Кому война, а кому то бизнес.

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Гость

13:32:59 01-07-2025

Освободили это хорошо. Дальше что? Неужели все закончится?

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Гость

14:08:07 01-07-2025

вообще этот день в историю входит как праздник большой -день ЛНР

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ПМ

18:18:39 01-07-2025

От чего освободили?

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