Российские войска полностью освободили территорию ЛНР
Доклад об этом пришел властям на днях
01 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Вооруженные силы (ВС) РФ на 100% освободили территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, - 100%", - заявил Пасечник.
27 марта президент России Владимир Путин заявлял, что ЛНР освобождена от украинских войск на 99%. ДНР, Запорожская и Херсонская области освобождены более чем на 70%.
09:28:20 01-07-2025
на 100% освободили --- по моему года 2 назад уже об этом сообщали?
10:05:21 01-07-2025
Гость (09:28:20 01-07-2025) на 100% освободили --- по моему года 2 назад уже об этом соо... Теперь уже точно)
09:52:05 01-07-2025
Комментировать только портить
12:35:39 01-07-2025
Кому война, а кому то бизнес.
13:32:59 01-07-2025
Освободили это хорошо. Дальше что? Неужели все закончится?
14:08:07 01-07-2025
вообще этот день в историю входит как праздник большой -день ЛНР
18:18:39 01-07-2025
От чего освободили?