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Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Стремление украинских войск проникнуть на территорию РФ предотвратил спецназ "Ахмат"

04 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

3 мая бойцы спецназа "Ахмат" предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

"<...> Отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО России во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка 1-й МСР предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также глава Чечни рассказал подробности операции. По его словам, дроноводы выявляют противника и его укрепления на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам. Далее по указанным точкам проходит огневая обработка.

Напомним, 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. 

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные освободили Курскую область

По словам Дмитрия Пескова, об этом Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину
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Происшествия Россия Армия украина Курская область

Комментарии 2

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серый

13:11:54 04-05-2025

не емется ублюдкам ?

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Гость

13:36:04 04-05-2025

Войска БПЛА, а не дроноводы.

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