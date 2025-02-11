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Российские войска сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область

Украинская армия замаскировала технику, однако российские войска обнаружили ее и сожгли

11 февраля 2025, 13:57, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские военные сорвали готовящееся масштабное наступление украинских войск на Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, они уничтожили технику противника, которая была спрятана всего в 10 км от границы.

Накануне воздушная разведка российской армии обнаружила движение масштабной колонны в направлении Белгородской области. Технику спрятали в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.

Оператор FPV-дрона с оптоволоконным подключением смог пробраться на беспилотнике в помещение и сжечь технику ВСУ. Канал отмечает, что таким образом он сорвал возможную попытку прорвать госграницу колонной в Белгородской области.

украина спецоперация Белгородская область

Комментарии 6

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Гость

15:27:32 11-02-2025

Вот, отвели войска из-под Киева тогда, поверили, теперь конца-края не видно. Эти бандеровцы хуже зверей, чтоб они пропали!

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Гость

19:20:44 11-02-2025

Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничтожил целую колонну? Как масштабные силы уместились в одном ангаре?

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Константин

04:56:59 12-02-2025

Гость (19:20:44 11-02-2025) Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничто... Просто дрон тоже был масштабным

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Гость

15:33:00 12-02-2025

Гость (19:20:44 11-02-2025) Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничто... а это смотря какую бомбу в дрон заложить. Можно такую что все вынесет в радиусе 3 километра

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Гость

07:55:39 12-02-2025

масштабное наступление ВСУ --- а наши так могут?

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Гость

15:20:27 12-02-2025

Где Кура, где мой дом!

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