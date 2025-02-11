Российские войска сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область

Украинская армия замаскировала технику, однако российские войска обнаружили ее и сожгли

11 февраля 2025, 13:57, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские военные сорвали готовящееся масштабное наступление украинских войск на Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, они уничтожили технику противника, которая была спрятана всего в 10 км от границы.

Накануне воздушная разведка российской армии обнаружила движение масштабной колонны в направлении Белгородской области. Технику спрятали в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.

Оператор FPV-дрона с оптоволоконным подключением смог пробраться на беспилотнике в помещение и сжечь технику ВСУ. Канал отмечает, что таким образом он сорвал возможную попытку прорвать госграницу колонной в Белгородской области.