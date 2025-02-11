Российские войска сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область
Украинская армия замаскировала технику, однако российские войска обнаружили ее и сожгли
11 февраля 2025, 13:57, ИА Амител
Российские военные сорвали готовящееся масштабное наступление украинских войск на Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, они уничтожили технику противника, которая была спрятана всего в 10 км от границы.
Накануне воздушная разведка российской армии обнаружила движение масштабной колонны в направлении Белгородской области. Технику спрятали в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области.
Оператор FPV-дрона с оптоволоконным подключением смог пробраться на беспилотнике в помещение и сжечь технику ВСУ. Канал отмечает, что таким образом он сорвал возможную попытку прорвать госграницу колонной в Белгородской области.
15:27:32 11-02-2025
Вот, отвели войска из-под Киева тогда, поверили, теперь конца-края не видно. Эти бандеровцы хуже зверей, чтоб они пропали!
19:20:44 11-02-2025
Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничтожил целую колонну? Как масштабные силы уместились в одном ангаре?
04:56:59 12-02-2025
Гость (19:20:44 11-02-2025) Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничто... Просто дрон тоже был масштабным
15:33:00 12-02-2025
Гость (19:20:44 11-02-2025) Ничего не понятно: как один дрон, пробравшись в ангар уничто... а это смотря какую бомбу в дрон заложить. Можно такую что все вынесет в радиусе 3 километра
07:55:39 12-02-2025
масштабное наступление ВСУ --- а наши так могут?
15:20:27 12-02-2025
Где Кура, где мой дом!