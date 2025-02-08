На СВО под видом гуманитарной помощи начали поступать заминированные FPV-очки

Схема уже раскрыта, правоохранители начали проверку, отметил Рогов

08 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

На фронт начали поступать заминированные FPV-очки. Это диверсия украинских спецслужб, замаскированная под гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, военнослужащие зафиксировали случаи появления на передовой FPV-очков Skyzone модели Cobra, в которых обнаружены самодельные взрывные устройства мощностью 10–15 граммов пластичного взрывчатого вещества.

"Взрыв происходит при включении очков", – уточнил Рогов.

Он отметил, что украинские спецслужбы используют волонтеров "втемную", закладывая в оборудование взрывчатку без их ведома. Правоохранители уже ведут расследование, выясняя обстоятельства и схемы поставок.

Рогов также подчеркнул, что волонтерским организациям необходимо усилить проверку гуманитарной помощи перед отправкой на передовую.