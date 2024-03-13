Российские войска уничтожили ещё один американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации

Комплекс поразили на огневой позиции в Харьковской области

13 марта 2024, 19:38, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские войска уничтожили еще один американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации – комплекс поразили на огневой позиции в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Life.ru.

Отмечается, что поражение живой силе и военной технике ВСУ нанесено еще в 129 районах. Уничтожены два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка ДНР и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации – его уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй поразили дроном "Упырь". Через сутки военные подбили еще один танк, однако в этот раз экипаж сумел отвести его. Позднее был сожжен еще один Abrams.