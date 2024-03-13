Российские войска уничтожили ещё один американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации
Комплекс поразили на огневой позиции в Харьковской области
13 марта 2024, 19:38, ИА Амител
Российские войска уничтожили еще один американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации – комплекс поразили на огневой позиции в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Life.ru.
Отмечается, что поражение живой силе и военной технике ВСУ нанесено еще в 129 районах. Уничтожены два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка ДНР и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области.
Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации – его уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй поразили дроном "Упырь". Через сутки военные подбили еще один танк, однако в этот раз экипаж сумел отвести его. Позднее был сожжен еще один Abrams.
19:53:47 13-03-2024
А всего их сколько ?
21:42:45 13-03-2024
Гость (19:53:47 13-03-2024) А всего их сколько ?... На одну меньше
07:42:55 14-03-2024
Гость (19:53:47 13-03-2024) А всего их сколько ?... Тридцать один (было). Ровно батальон пиндосы поставили.
11:52:34 14-03-2024
Коренной бийчанин (07:42:55 14-03-2024) Тридцать один (было). Ровно батальон пиндосы поставили.... 31 что ? Комплекс ? Точно нет. В состав любого комплекса входит станция разведки-наведения, пусковые установки и прочие вспомогательные транспортное-заряжающие. Так 31 чего поставили ?
Из открытых источников известно что вроде как поставлено 5 батарей, в каждой от 4 до 6 пусковых и по одной станции разведки-наведения.
Из новости же непонятно что именно уничтожили.
10:11:04 14-03-2024
Хорошая новость. Если правда