Amic.ru выяснил у ректоров алтайских вузов, в чем суть новой системы высшего образования и что ждет тех, кто уже учится на бакалавриате или собирается на него поступать

29 мая 2024, 06:10, ИА Амител

Лекция в вузе / Фото: Sincerely Media / unsplash.com

С 2025 года вузы в России должны перейти на новую национальную систему высшего образования. Бакалавриата больше не будет. Вместо этого хотят ввести две ступени образования – высшее и высшее специализированное. Как к этому нововведению относятся в алтайских вузах и что будет с теми, кто уже учится на бакалавриате или только готовится поступать в этом году, разбирался amic.ru.

Переход к однотактной системе

В 2022 году после изменения геополитической обстановки в России заговорили об отмене Болонской системы высшего образования. Вместо нее было решено разработать свою модель. Уже в мае 2023 года в стране начал действовать пилотный проект. Пока в нем участвуют шесть вузов: МАИ, МПГУ, МИСИС, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Санкт-петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Новая модель включает в себя три ступени обучения: базовое высшее образование, специализированное высшее, а также профессиональное – аспирантура.

В ходе реформы подготовка к профессии будет проходить в рамках базового высшего образования. Уже на первом уровне студенту расширят и общий кругозор, и поднимут уровень мировоззрения, и дадут профессию. Руководители алтайских вузов во многом с предлагаемыми изменениями согласны. Кроме того, они принимали участие в разработке проектов новых образовательных стандартов. Говорят, что это позволит готовить более квалифицированных специалистов.

"Главная суть реформы сводится к тому, что для большинства студентов обучение будет "однотактным" – базовым. Обучаясь, студент должен одновременно погружаться в профессию и развиваться как личность. Работодателю достаточно, что у выпускника базовое высшее образование вместо последовательного обучения сначала в бакалавриате, а потом – в магистратуре", – объясняет ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Библиотека / Фото: Susan Q Yin/unsplash.com

"Недоспециалистов" больше не будет

Чтобы получить диплом о базовом высшем образовании, учиться в вузе придется от четырех до шести лет: срок обучения будет зависеть от профессии. Однако для инженерных специальностей четырехлетнего обучения явно недостаточно, говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Университет и при Болонской системе сумел сохранить специалитет (пятилетний срок обучения. – Прим. ред.) по отдельным направлениям, например, для конструкторов и проектировщиков. И это пользуется большой популярностью у абитуриентов. Марков считает, что в "политехе" нужно все направления подготовки перевести на 5-5,5 года.

"Четырехлетний срок обучения больше применим для гуманитариев, например, для будущих деятелей искусства или журналистов. Но подготовка в техническом университете требует более углубленных знаний, как это было при советской системе. Полностью вернуться к ней не получится, да это и не нужно. Нельзя сказать, что советская система была идеальна, у нее тоже были свои изъяны, но пятилетний план подготовки был отлажен и на выходе получались хорошие специалисты. Если мы вернемся к этому, мы сможем готовить более качественные кадры. Мы и сейчас готовим хороших специалистов, но подразумевая, что часть компетенцией дадим им уже в магистратуре", – объясняет Андрей Марков.

Ректор АлтГТУ уверен, что после перехода к базовому высшему образованию возродится качественная инженерная подготовка, вернутся базовые кафедры и будет усилено взаимодействие с работодателями. Кстати, многие из них уже давно настаивали на отказе от бакалавриата и считали выпускников-четырехлеток "недоспециалистами".

"Недавно мы проводили совещание с руководителями ведущих предприятий Алтайского края, они с удовлетворением восприняли весть о том, что все-таки мы возвращаемся к инженерной подготовке. Повторюсь, для нас шока нет никакого, наоборот, мы испытываем радость и удовлетворение", – говорит Марков.

Студентка / Фото: Kyle Gregory Devaras / unsplash.com

Практики станет больше

Рассчитывает на увеличение срока обучения инженерным технологическим специальностям до пяти лет и ректор АГАУ Николай Колпаков. В аграрном вузе такой срок обучения все эти годы сохранялся только на "ветеринарии". По остальным направлениям подготовки была "вилка" от четырех до шести лет.

"Конкретные шаги, как именно мы будем перестраивать свою образовательную программу, станут понятны, когда увидим новый стандарт. У нас есть представление, какие виды деятельности для наших выпускников должны быть расширены и углублены. Думаю, что перестройка организации учебного процесса и содержания дисциплин потребует продолжение вектора на практико-ориентированный подход в подготовке специалистов", – говорит Николай Колпаков.

Ректор АГАУ отмечает, что значительная часть занятий у студентов и сейчас проходит на площадках реально действующих предприятий. Но есть специальности, на которых практика потерялась при переходе с пятилетнего на четырехлетний цикл обучения.

"Мы старались минимально эти потери понести, но опять же обязаны были исполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов", – объясняет Николай Колпаков.

А что будет с бакалаврами?

Выпускники вузов, которые окончили бакалавриат, могут не волноваться: они получили высшее образование и их дипломы легитимны, успокаивает ректор АГАУ.

Летом 2024 года набор абитуриентов в алтайские вузы будет проходить без изменений: новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов в университеты еще не поступили, объясняет Николай Колпаков.

Те, кто успел поступить на программу бакалавриата, окончат университет без потрясений: никого никуда переводить не станут. Они будут учиться по тем стандартам, которые действовали на момент зачисления в вуз, считает Сергей Бочаров. А вот Андрей Марков не исключает более жесткого сценария, когда вузы могут обязать сделать переходные учебные планы.

"Возможно, для ребят, которые поступили на бакалавриат, будет действовать переходной план. И мы будем из них уже делать специалистов, при этом срок обучения увеличится. Теоретически это возможно, но будет весьма трудозатратно. И захотят ли идти по этому пути студенты, у которых уже через четыре года была возможность пойти работать, тоже непонятно", – говорит ректор АлтГТУ.

Пока нет ясности, как будут решать вопрос по тем ребятам, кто после бакалавриата захочет продолжить обучение на второй ступени и получить специализированное высшее образование, говорит Николай Колпаков. Непонятно, будет оно бесплатным или на коммерческой основе, так как в России по закону за счет государства можно получить только одно высшее.

"Не исключено, что у бакалавров могут возникнуть определенные сложности с дальнейшим получением высшего образования. Будет ли оно считаться платным или бесплатным, этот юридический нюанс еще обсуждается. Результат мы узнаем чуть позже из принятых нормативных документов", – говорит Николай Колпаков.

Скорее всего, чтобы бакалаврам получить специализированное высшее образование, придется наверстать разницу в учебных планах, предполагает ректор АлтГУ. А для этого нужно доучиваться еще год.

"Вопросов сейчас действительно много. Единственный четкий посыл, который прозвучал, и его все разделяют: на специализированное высшее образование будут иметь право пойти ребята и продолжить обучение только по своей профильной специальности и по своему направлению. Во всех других случаях придется сдавать аттестационные экзамены, которые подтверждают уровень знаний. Это позволит избавиться от "недоспециалистов", когда обучение продолжают по несмежным профессиям. Например, психолог пошел учиться на строителя. База в любом случае должна быть", – подчеркивает Сергей Бочаров.

Лекция / Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Что ждет магистратуру?

Пока у экспертов нет единства по вопросу о будущем магистратуры.

"В марте 2024 года к нам приезжали коллеги из Томска, которые тоже принимают участие в проекте. Они рассказывали, что ряд вузов считают, что магистратуру нужно убирать, другие университеты убеждены, что ее нужно оставить. Пока решения нет, идет дискуссия по этому вопросу. Но то, что какой-то специализированный уровень высшего образования будет, – это совершенно точно. Вопрос, кому его дадут", – рассказывает ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

На данный момент уже известно, что срок получения специализированного высшего образования будет варьироваться от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки. Поступить на него можно будет после окончания "базы". Но рассчитан второй уровень преимущественно на тех, кто решит посвятить себя науке или углубленной профессиональной подготовке. Более того, право давать высшее специализированное образование получат не все российские вузы.

"Сейчас менее половины выпускников бакалавриата идут учиться в магистратуру. Во время совещания с ректорами в ноябре 2023 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что это много. Достаточно порядка 10-15%. И эти программы подготовки будут осуществлять вузы, у которых есть соответствующий кадровый потенциал (ученые высокого уровня) и развитая материально-техническая и лабораторная базы. Кто войдет в список, кому предоставят такое право, пока неизвестно", – рассказывает Сергей Бочаров.

Есть большой вопрос по функционалу, который будет возложен на специализированный уровень высшего образования, а также насколько вторая ступень будет востребована работодателями, говорит ректор АГАУ Николай Колпаков.

"Вопрос сейчас в смысловой нагрузке. Неясно, чем второй уровень будет отличаться от базового. Если это перефразированная схема сегодняшней системы образования "бакалавриат + магистратура", думаю, это мало что изменит. Кого мы будем там готовить? Будущих научных деятелей, педагогов или это будет просто углубленный профессиональный уровень. Непонятно, какие требования к нему будут предъявляться, кто будет иметь право заходить в этот цикл. Пока все эти вопросы без ответа", – размышляет Колпаков.

По мнению ректора АлтГТУ, после пятилетней инженерной подготовки при получении высшего специализированного образования студенты смогут приобрести дополнительные компетенции. В "политехе" они неразрывно связаны с исследовательской деятельностью. Для предприятий важно при отладке новых технологий проводить исследования, чтобы понять, каким будет результат и к чему это приведет.

"У нас всегда был серьезный подход к магистратуре. Мы готовим и готовили хороших магистров. Технический университет – это тесная привязка к практике. Магистерские диссертации в большей степени – это не теоретические работы, а практические решения конкретных практических задач с применением научных исследований. Если мы перейдем на пятилетнее обучение, это будет хорошая базовая инженерная подготовка, а высшее специализированное образование станет надстройкой, которая позволит более углубленно исследовательские навыки привить. А аспирантура будет готовить уже кадры высшей квалификации", – говорит Марков.

Пока делать однозначные выводы преждевременно, так как новая система еще на стадии разработки. Но по задумке перестройка должна вернуть высокое качество образования, говорит руководитель алтайского классического университета.