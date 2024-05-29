Шока нет. Как изменится система высшего образования в России и что ждет бакалавров
Amic.ru выяснил у ректоров алтайских вузов, в чем суть новой системы высшего образования и что ждет тех, кто уже учится на бакалавриате или собирается на него поступать
29 мая 2024, 06:10, ИА Амител
С 2025 года вузы в России должны перейти на новую национальную систему высшего образования. Бакалавриата больше не будет. Вместо этого хотят ввести две ступени образования – высшее и высшее специализированное. Как к этому нововведению относятся в алтайских вузах и что будет с теми, кто уже учится на бакалавриате или только готовится поступать в этом году, разбирался amic.ru.
Переход к однотактной системе
В 2022 году после изменения геополитической обстановки в России заговорили об отмене Болонской системы высшего образования. Вместо нее было решено разработать свою модель. Уже в мае 2023 года в стране начал действовать пилотный проект. Пока в нем участвуют шесть вузов: МАИ, МПГУ, МИСИС, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Санкт-петербургский горный университет и Томский государственный университет.
Новая модель включает в себя три ступени обучения: базовое высшее образование, специализированное высшее, а также профессиональное – аспирантура.
В ходе реформы подготовка к профессии будет проходить в рамках базового высшего образования. Уже на первом уровне студенту расширят и общий кругозор, и поднимут уровень мировоззрения, и дадут профессию. Руководители алтайских вузов во многом с предлагаемыми изменениями согласны. Кроме того, они принимали участие в разработке проектов новых образовательных стандартов. Говорят, что это позволит готовить более квалифицированных специалистов.
"Главная суть реформы сводится к тому, что для большинства студентов обучение будет "однотактным" – базовым. Обучаясь, студент должен одновременно погружаться в профессию и развиваться как личность. Работодателю достаточно, что у выпускника базовое высшее образование вместо последовательного обучения сначала в бакалавриате, а потом – в магистратуре", – объясняет ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
"Недоспециалистов" больше не будет
Чтобы получить диплом о базовом высшем образовании, учиться в вузе придется от четырех до шести лет: срок обучения будет зависеть от профессии. Однако для инженерных специальностей четырехлетнего обучения явно недостаточно, говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков.
Университет и при Болонской системе сумел сохранить специалитет (пятилетний срок обучения. – Прим. ред.) по отдельным направлениям, например, для конструкторов и проектировщиков. И это пользуется большой популярностью у абитуриентов. Марков считает, что в "политехе" нужно все направления подготовки перевести на 5-5,5 года.
"Четырехлетний срок обучения больше применим для гуманитариев, например, для будущих деятелей искусства или журналистов. Но подготовка в техническом университете требует более углубленных знаний, как это было при советской системе. Полностью вернуться к ней не получится, да это и не нужно. Нельзя сказать, что советская система была идеальна, у нее тоже были свои изъяны, но пятилетний план подготовки был отлажен и на выходе получались хорошие специалисты. Если мы вернемся к этому, мы сможем готовить более качественные кадры. Мы и сейчас готовим хороших специалистов, но подразумевая, что часть компетенцией дадим им уже в магистратуре", – объясняет Андрей Марков.
Ректор АлтГТУ уверен, что после перехода к базовому высшему образованию возродится качественная инженерная подготовка, вернутся базовые кафедры и будет усилено взаимодействие с работодателями. Кстати, многие из них уже давно настаивали на отказе от бакалавриата и считали выпускников-четырехлеток "недоспециалистами".
"Недавно мы проводили совещание с руководителями ведущих предприятий Алтайского края, они с удовлетворением восприняли весть о том, что все-таки мы возвращаемся к инженерной подготовке. Повторюсь, для нас шока нет никакого, наоборот, мы испытываем радость и удовлетворение", – говорит Марков.
Практики станет больше
Рассчитывает на увеличение срока обучения инженерным технологическим специальностям до пяти лет и ректор АГАУ Николай Колпаков. В аграрном вузе такой срок обучения все эти годы сохранялся только на "ветеринарии". По остальным направлениям подготовки была "вилка" от четырех до шести лет.
"Конкретные шаги, как именно мы будем перестраивать свою образовательную программу, станут понятны, когда увидим новый стандарт. У нас есть представление, какие виды деятельности для наших выпускников должны быть расширены и углублены. Думаю, что перестройка организации учебного процесса и содержания дисциплин потребует продолжение вектора на практико-ориентированный подход в подготовке специалистов", – говорит Николай Колпаков.
Ректор АГАУ отмечает, что значительная часть занятий у студентов и сейчас проходит на площадках реально действующих предприятий. Но есть специальности, на которых практика потерялась при переходе с пятилетнего на четырехлетний цикл обучения.
"Мы старались минимально эти потери понести, но опять же обязаны были исполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов", – объясняет Николай Колпаков.
А что будет с бакалаврами?
Выпускники вузов, которые окончили бакалавриат, могут не волноваться: они получили высшее образование и их дипломы легитимны, успокаивает ректор АГАУ.
Летом 2024 года набор абитуриентов в алтайские вузы будет проходить без изменений: новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов в университеты еще не поступили, объясняет Николай Колпаков.
Те, кто успел поступить на программу бакалавриата, окончат университет без потрясений: никого никуда переводить не станут. Они будут учиться по тем стандартам, которые действовали на момент зачисления в вуз, считает Сергей Бочаров. А вот Андрей Марков не исключает более жесткого сценария, когда вузы могут обязать сделать переходные учебные планы.
"Возможно, для ребят, которые поступили на бакалавриат, будет действовать переходной план. И мы будем из них уже делать специалистов, при этом срок обучения увеличится. Теоретически это возможно, но будет весьма трудозатратно. И захотят ли идти по этому пути студенты, у которых уже через четыре года была возможность пойти работать, тоже непонятно", – говорит ректор АлтГТУ.
Пока нет ясности, как будут решать вопрос по тем ребятам, кто после бакалавриата захочет продолжить обучение на второй ступени и получить специализированное высшее образование, говорит Николай Колпаков. Непонятно, будет оно бесплатным или на коммерческой основе, так как в России по закону за счет государства можно получить только одно высшее.
"Не исключено, что у бакалавров могут возникнуть определенные сложности с дальнейшим получением высшего образования. Будет ли оно считаться платным или бесплатным, этот юридический нюанс еще обсуждается. Результат мы узнаем чуть позже из принятых нормативных документов", – говорит Николай Колпаков.
Скорее всего, чтобы бакалаврам получить специализированное высшее образование, придется наверстать разницу в учебных планах, предполагает ректор АлтГУ. А для этого нужно доучиваться еще год.
"Вопросов сейчас действительно много. Единственный четкий посыл, который прозвучал, и его все разделяют: на специализированное высшее образование будут иметь право пойти ребята и продолжить обучение только по своей профильной специальности и по своему направлению. Во всех других случаях придется сдавать аттестационные экзамены, которые подтверждают уровень знаний. Это позволит избавиться от "недоспециалистов", когда обучение продолжают по несмежным профессиям. Например, психолог пошел учиться на строителя. База в любом случае должна быть", – подчеркивает Сергей Бочаров.
Что ждет магистратуру?
Пока у экспертов нет единства по вопросу о будущем магистратуры.
"В марте 2024 года к нам приезжали коллеги из Томска, которые тоже принимают участие в проекте. Они рассказывали, что ряд вузов считают, что магистратуру нужно убирать, другие университеты убеждены, что ее нужно оставить. Пока решения нет, идет дискуссия по этому вопросу. Но то, что какой-то специализированный уровень высшего образования будет, – это совершенно точно. Вопрос, кому его дадут", – рассказывает ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
На данный момент уже известно, что срок получения специализированного высшего образования будет варьироваться от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки. Поступить на него можно будет после окончания "базы". Но рассчитан второй уровень преимущественно на тех, кто решит посвятить себя науке или углубленной профессиональной подготовке. Более того, право давать высшее специализированное образование получат не все российские вузы.
"Сейчас менее половины выпускников бакалавриата идут учиться в магистратуру. Во время совещания с ректорами в ноябре 2023 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что это много. Достаточно порядка 10-15%. И эти программы подготовки будут осуществлять вузы, у которых есть соответствующий кадровый потенциал (ученые высокого уровня) и развитая материально-техническая и лабораторная базы. Кто войдет в список, кому предоставят такое право, пока неизвестно", – рассказывает Сергей Бочаров.
Есть большой вопрос по функционалу, который будет возложен на специализированный уровень высшего образования, а также насколько вторая ступень будет востребована работодателями, говорит ректор АГАУ Николай Колпаков.
"Вопрос сейчас в смысловой нагрузке. Неясно, чем второй уровень будет отличаться от базового. Если это перефразированная схема сегодняшней системы образования "бакалавриат + магистратура", думаю, это мало что изменит. Кого мы будем там готовить? Будущих научных деятелей, педагогов или это будет просто углубленный профессиональный уровень. Непонятно, какие требования к нему будут предъявляться, кто будет иметь право заходить в этот цикл. Пока все эти вопросы без ответа", – размышляет Колпаков.
По мнению ректора АлтГТУ, после пятилетней инженерной подготовки при получении высшего специализированного образования студенты смогут приобрести дополнительные компетенции. В "политехе" они неразрывно связаны с исследовательской деятельностью. Для предприятий важно при отладке новых технологий проводить исследования, чтобы понять, каким будет результат и к чему это приведет.
"У нас всегда был серьезный подход к магистратуре. Мы готовим и готовили хороших магистров. Технический университет – это тесная привязка к практике. Магистерские диссертации в большей степени – это не теоретические работы, а практические решения конкретных практических задач с применением научных исследований. Если мы перейдем на пятилетнее обучение, это будет хорошая базовая инженерная подготовка, а высшее специализированное образование станет надстройкой, которая позволит более углубленно исследовательские навыки привить. А аспирантура будет готовить уже кадры высшей квалификации", – говорит Марков.
Пока делать однозначные выводы преждевременно, так как новая система еще на стадии разработки. Но по задумке перестройка должна вернуть высокое качество образования, говорит руководитель алтайского классического университета.
"С точки зрения замыслов я вижу один позитив, но с точки зрения реализации мы сломаем много копий. Конечно, переход будет сложным и для преподавателей, и для университета. Но такие проблемы всегда возникают в переходный период, потом все наладится", – заключил Сергей Бочаров.
08:05:01 29-05-2024
Все эти телодвижения необходимо оценить по эффективности. ГАИ - ГИБДД - ГАИ. Милиция-Полиция. Бакалавриаты эти все и т.д и т.п
Весь эффект это трата огромного количества бюджетных средств.
НИ ЧЕГО положительного эти изменения не пренесли
08:23:23 29-05-2024
Гость (08:05:01 29-05-2024) Все эти телодвижения необходимо оценить по эффективности. ГА... Так и вы до сих пор безграмотны.
11:22:40 29-05-2024
Гость (08:23:23 29-05-2024) Так и вы до сих пор безграмотны. ... А у вас грамота через уши лезет, только толку, сидите , ересь пишите. Грамоте в школе учат, а все эти переучки, толку от них ноль. Специалистов как не было так и нет, так как главный показатель хорошего специалиста - опыт, а они полжизни сидят штаны протирают, учатся. И как их не назови, переучки они и есть переучки, очень редко это в пользу.
12:54:49 29-05-2024
Гость (08:05:01 29-05-2024) Все эти телодвижения необходимо оценить по эффективности. ГА... С языка снял!
08:16:55 29-05-2024
В политехе в советское время как раз учились четыре года, а в педе и универе - пять лет.
08:22:31 29-05-2024
Гость (08:16:55 29-05-2024) В политехе в советское время как раз учились четыре года, а ... А я учился 5,5 лет , специалитет ! Не помню я таких 4 годковых - это были курсы повышения или уже с базовым по специальности, тогда да , такие и в педе и универе были тоже!
08:52:20 29-05-2024
Учить-то кто этих студентов будет?
09:09:52 29-05-2024
Доцент АлтГУ (08:52:20 29-05-2024) Учить-то кто этих студентов будет?... А зачем?
11:38:26 29-05-2024
Возвращаются к старой системе обучения в ВУЗе. Обучение должно проходить в течении 5 лет и диплом должен быть -специалиста.
А бакалавриат и раньше был. На нем учились недоспециалисты, типа "менеджмент организации"
12:52:31 29-05-2024
Трудно понять, к чему это. ВШЭ вот и без того сделала себе бакалавриат на 5 лет, после которого тебе ещё и магистратуру надо идти получать, хотя по сути всю нужную базу сказали в первые 3 года, а по моей специальности куда важнее практика. С такой системой, боюсь, вообще 6 лет поставят на 1 уровень и 3 на второй, и сбудется мечта декана - чтобы юристы учились столько же, сколько врачи 0))) Да вот только одни и те же дисциплины повторялись даже на 5 летнем баке. Уж очень неразумно вузы могут подойти ко всей этой истории
14:18:40 29-05-2024
Проблема сейчас в том, что студенты разучились учиться, а преподаватели - преподавать (учить). Образование - это сложная живая структура, которую очень долго умерщвляли (ЕГЭ, болонской системой, "автоматами" и т.д.), но она живет. Базовые кафедры на предприятиях - это пустышка, бутафория. Никакой инженер на предприятии не может вести лекции или практики, т.к. у него другие задачи. Магистратура - это такая же профанация. У технарей диплом должен быть инженера и точка! Практика - это хорошо. Но переходить к практике, не имея теоретических знаний, - это глупо, а иногда даже опасно. По поводу переучек. Мир меняется постоянно и непрерывно, поэтому человек (инженер, специалист) обязан постоянно учиться, иначе никаких новых технологий мы не получим. В общем посыл то на модернизацию хороший, а вот как он будет реализован - это большой вопрос.
14:30:42 29-05-2024
Гость (14:18:40 29-05-2024) Проблема сейчас в том, что студенты разучились учиться, а пр... Где в Барнауле применялась так называемая "болонская система"? Конкретно! Примеры!
15:39:37 29-05-2024
Гость (14:30:42 29-05-2024) Где в Барнауле применялась так называемая "болонская система...
Минусят жертвы болонской системы? Продолжайте. Только вы жертвы булонской системы, потому что болонской у нас не было. Объяснять не стану.
19:32:07 29-05-2024
Гость (14:30:42 29-05-2024) Где в Барнауле применялась так называемая "болонская система... В политехе, например. Некто Сёмкин со товарищи очень эту систему внедрял. И главный посыл - студент сам выбирает траекторию обучения. Вот они и выбрали - ничего не делать. А оценки получать через тесты и автоматами.
17:25:55 29-05-2024
Гость (08:16:55 29-05-2024) В политехе в советское время как раз учились четыре года, а ... Я в педе , заканчиваю 4 курс и всё 5 июня защита))
19:24:56 29-05-2024
Заканчивал Бауманку в 98 году. Обучение было 6 лет. Хочешь пойти в аспирантуру - учись ещё год, а только после этого поступай туда. Чем не пример для текущей ситуации. То есть есть специалитет, за ним ещё год дополнительной подготовки, далее аспирантура.
19:41:37 29-05-2024
"С точки зрения замыслов я вижу один позитив, но с точки зрения реализации мы сломаем много копий." - С. Бочаров. Голову не сверните, а копья мы найдём.
03:15:05 30-05-2024
Добрый вечер. Главной чертой советской системы обучения была её бесплатность с одной стороны, а с другой - достаточно высокий уровень образования. Это приводило к тому, что конкурс на поступление был высоким, а это заставляло претендентов готовиться к поступлению ещё со школы, то есть человек с раннего возраста занимался самоподготовкой, а это и есть главная задача всей системы образования, не впихнуть в голову человека готовые знания, а научить его самостоятельно находить решения задач, которые возникают в процессе производства. Настоящая система образования абсолютно не заинтересована в подготовке самостоятельных специалистов, как в школе, так и в университете, ведь это требует высокого уровня у преподавателей, а последние сами являются жертвами ЕГЭ, а у них всё сводится только в монетизации любых своих услуг. Специалисты, которые боролись за качество знаний, только мешали "эффективным менеджерам" зарабатывать, поэтому первыми пали в борьбе за "длинным рублём". Перестройка системы образования в этой ситуации требует отправить на свалку истории всех существующих преподавателей, а на их место набирать специалистов с производств, которые могут научить тому, что потребуется в жизни. Это правда, а значит она будет неприятна тем, кто довёл систему образования до такого коллапса, когда на производстве некому работать.
18:23:23 30-05-2024
Гость (03:15:05 30-05-2024) Добрый вечер. Главной чертой советской системы обучения была... Ну и что опять преподаватели виноваты??? Государство скидывает чёткую программу, план действий. Как гос.заказ. Шаг влево - шаг вправо карается! Все педагоги хотят учить так, как учили раньше! Только невозможно... И дети ленивые пошли, нет мотивации никакой...
18:34:10 30-05-2024
Гость (03:15:05 30-05-2024) Добрый вечер. Главной чертой советской системы обучения была... Инженер с производства - это не преподаватель. Так же как и преподаватель - это не производственник. У каждого свой хлеб. На производстве то он может и хороший специалист, но донести знания до студента не всегда сможет.
20:17:21 30-05-2024
ЕГЭ уберите а введите гос экзамен и дипломную уберите а ввидете госы, перестаньте тянуть за уши платников а от того что поменяют вывеску бакалавр или высшее основное толку не будет
01:48:44 18-06-2024
Мы с супругом оба инженеры в третьем поколении. В этом году поступает в АлтГТУ дочь. Огромное наше общее желание - это при выпуске из ВУЗа, чтобы она получила диплом Инженера, а не бакалавра, магистра, специалиста и прочих. Как в наше время говорили: "Инженер звучит гордо!".
Надеемся, что для поступающих в переходном периоде обучающихся, рассмотрят возможность выбора квалификации по окончанию обучения.