НОВОСТИНаука и образование

Российские вузы увеличили число бюджетных мест

Это даст больше шансов абитуриентам для поступления в вуз

26 января 2025, 09:58, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru
Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

Российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Как сообщает ТАСС, рост составляет примерно 11-18%, что значительно облегчает поступление в вуз.

Так, об увеличении бюджетных мест по всем уровням образования заявили в РЭУ имени Плеханова. Ректор Алексей Никулин подчеркнул, что на новые места могут претендовать абитуриенты, поступающие как на бакалавриат, так и на магистратуру и специалитет.

Также об увеличении бюджетных мест рассказали в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По сравнению с прошлым годом таких мест стало больше на 500. Примерно на 300 бюджетных мест стало больше и в Российском университете дружбы народов (РУДН). Наибольшее количество бюджетных мест предоставлено по направлениям точных, технических и естественных наук.

образование вузы

Комментарии 8

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Абитура

11:00:05 26-01-2025

Статью заказал РЭУ имени Плеханова?

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Гость

12:53:45 26-01-2025

Абитура (11:00:05 26-01-2025) Статью заказал РЭУ имени Плеханова?... Нет. Бюджетных мест много, реально. Только они предназначены тем, у кого баллы по ЕГЭ высокие, прикинь)

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Гость

16:10:01 26-01-2025

Гость (12:53:45 26-01-2025) Нет. Бюджетных мест много, реально. Только они предназначены... Льготникам многочисленным они предназначены, а ЕГЭшники за бортом останутся.

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Гость

12:02:55 26-01-2025

Как обычно это всё имеет только частичное отношение к правде. Суть сложившейся ситуации обсуждать официальным лицам нельзя. Да и не официальным может боком вылезти. Но переодически просачивается информация от преподавателей ВУЗов, о том к чему приводит решение о льготах для детей участников СВО при поступлении. Где-то даже публиковались цифры о том сколько из поступивших таким образом не сдают даже первую сессию. Что не мешает на следующий год поступить ещё раз на тех же условиях

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Гость

16:11:05 26-01-2025

Гость (12:02:55 26-01-2025) Как обычно это всё имеет только частичное отношение к правде... Не верд! Как они могут не сдать сессию? Преподы недоучили?

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Гость

13:26:46 26-01-2025

А толку? Неучей все больше и больше! Отмените к чертям эту рейтинговую систему вузов. Разрешайте отчислять безбожно тупиц и бездельников! Тогда будет хоть какой-то толк. Интересно, а куда пошла работать та девунька из меда, альтернативное развитие которой обнаружили уже на последнем курсе?

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Гость

19:16:59 26-01-2025

Гость (13:26:46 26-01-2025) А толку? Неучей все больше и больше! Отмените к чертям эту р...
В Министерство. К Попову.

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Гость

19:08:27 26-01-2025

Учиться в вузе должны те, кто способен к обучению и имеет базовые знания. Всё остальное от лукавого. По какой причине бюджетное место будет занимать тупица, а не умный абитуриент? Только лишь из-за того, что он (она) чей-то сын (дочь)? И ведь тупица доставит много хлопот и преподавателям, и людям в будущем. И для этого надо тупицу зачислять в вуз???

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