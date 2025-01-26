Российские вузы увеличили число бюджетных мест

Это даст больше шансов абитуриентам для поступления в вуз

26 января 2025, 09:58, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

Российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Как сообщает ТАСС, рост составляет примерно 11-18%, что значительно облегчает поступление в вуз.

Так, об увеличении бюджетных мест по всем уровням образования заявили в РЭУ имени Плеханова. Ректор Алексей Никулин подчеркнул, что на новые места могут претендовать абитуриенты, поступающие как на бакалавриат, так и на магистратуру и специалитет.

Также об увеличении бюджетных мест рассказали в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По сравнению с прошлым годом таких мест стало больше на 500. Примерно на 300 бюджетных мест стало больше и в Российском университете дружбы народов (РУДН). Наибольшее количество бюджетных мест предоставлено по направлениям точных, технических и естественных наук.