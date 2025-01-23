20 января все вузы опубликовали новые правила приема. Рассказываем вместе с экспертами, к чему готовиться выпускникам

23 января 2025, 07:15, ИА Амител

Приемная кампания / Фото: пресс-служба в АлтГПУ

В 2025 году приемная кампания в вузах пройдет по-новому. Впрочем, об этом абитуриенты и их родители узнали еще в последних числах ноября, когда Минобрнауки опубликовало порядок поступления и перечень вступительных испытаний на грядущий год. Из документов следовало, что список ЕГЭ вузы могут изменить, а также в них начнут требовать для поступления результаты сразу четырех экзаменов вместо нынешних трех. Однако не все из этих опасений подтвердилось. Изменения коснулись дат приема документов, их перечня, списка индивидуальных достижений. Количество бюджетных мест в одних вузах сократили, в других – увеличили. Подробнее о том, что ждет абитуриентов во время летней приемной кампании в высшие учебные заведения Алтайского края, – в материале amic.ru.

Об экзаменах

Свои правила приема абитуриентов на 2025 год все российские вузы должны были опубликовать 20 января. Успокоим: для поступления в высшие учебные заведения Алтайского края по-прежнему достаточно будет трех экзаменов. Для большинства направлений подготовки перечень вступительных испытаний по профильному экзамену оставили прежним.

"Первым обязательным во всех вузах испытанием был и остается русский язык. Вторым по старому приказу для педобразования много лет был ЕГЭ по обществознанию, а теперь вуз может выбрать из двух предложенных. Наш университет мог заменить экзамен по этому предмету на другой по профилю, но дети уже определились, какие ЕГЭ будут сдавать, поэтому мы практически на всех программах оставили вступительное испытание по обществознанию. Третий экзамен абитуриент может выбрать сам из предложенного учебным заведением перечня", – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГПУ Дарья Ратникова.

Сохранили второй профильный экзамен и в Алтайском государственном университете, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Екатерина Романова. При этом по третьему экзамену, который тоже является профильным, но у абитуриента есть возможность выбрать из списка, перечень этих предметов сократили. Если раньше на некоторых специальностях в перечне было четыре предмета, теперь осталось два.

"Если есть выбор, абитуриент может сдать один ЕГЭ из списка. А может – несколько и выбрать лучший результат, чтобы увеличить свои шансы. Да, список предметов по выбору сократился, но и раньше все четыре предмета никто не сдавал", – говорит Екатерина Романова.

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О документах

Главное нововведение этого года – отказ от бумажного оригинала аттестата: теперь нести его в вуз не обязательно, рассказывает проректор по учебной работе АГАУ Сергей Завалишин. Достаточно подписать электронное согласие на зачисление на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Такая опция позволит существенно сэкономить семье, если ребенок собирается учиться в другом регионе.

Екатерина Романова уточняет: схитрить и написать согласие сразу в несколько вузов у абитуриентов не получится. Все учебные заведения связаны федеральным ресурсом "Сервис приема", куда в режиме реального времени загружается вся информация о поступающих. Как только ребенок напишет согласие на зачисление, эта информация выгрузится в федеральную базу. Но если абитуриент подал согласие и передумал, он может его отозвать, уточняет спикер.

"Например, если он видит, что проходит в другой вуз по баллам, или у него планы изменились, он вправе отозвать согласие и подать его в другой вуз. Но в этом году ограничили время подачи: делать это можно не чаще, чем раз в два часа. На первый взгляд кажется, что два часа – очень мало. Но случалось, что ребята в последние часы перед зачислением начинали метаться и каждые пять минут меняли свое мнение. А другие не могли понять, куда они проходят", – приводит пример Екатерина Романова.

Вводится в России и единая идентификация абитуриентов. Если раньше абитуриенты искали себя в системе по номеру СНИЛС, то теперь каждому из них в момент подачи заявления будет присвоен уникальный номер.

Дополнительные баллы

Еще одно новшество: дополнительные 5 баллов для абитуриентов, которые поступают по целевой квоте. Конечно, автоматически их начислять не будут. Они предусмотрены для тех, кто участвовал в мероприятиях заказчика обучения, в частности – в профориентации. И если за индивидуальные достижения, в число которых входит аттестат с отличием, победа в олимпиадах, прохождение военной службы, любой абитуриент может максимально получить 10 баллов, то целевики суммарно имеют шансы накопить до 15 баллов, рассказывает Дарья Ратникова.

Также с этого года можно получить баллы за дополнительное образование.

Девушка в библиотеке / Фото:unsplash.com / Andrey Zvyagintsev

О квотах

С этого года вузы смогут перераспределять места между отдельной и особой квотами. Причем как на стадии подачи документов, так и на этапе зачисления. Это позволит увеличить шансы поступления льготников на бюджет без ущерба для остальных абитуриентов.

"Для каждой категории мы обязаны определить не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Если на одну программу дается 30 бюджетных мест, то три места будет для участников СВО и их детей, еще три – для сирот и инвалидов. Если во время приемной кампании к нам придет четыре ребенка участников СВО, а ребенок-инвалид всего один, мы сможем одно место из особого конкурса передать – отдать тому, кто в нем нуждается и имеет право. В нашем примере это четвертый ребенок – ребенок участника СВО", – объясняет Дарья Ратникова.

Когда нужно сдать документы выпускникам?

Старт приема документов во всех вузах для основного этапа, как обычно, состоится в единый день – 20 июня. Принимать их у ребят, которые поступают по результатам ЕГЭ, будут в срок до 25 июля. При этом выпускникам СПО и тем, кому для зачисления в университете придется пройти творческий конкурс или сдавать экзамены, нужно быть внимательнее: даты окончания приема документов в университетах Алтайского края разнятся. Так, в классическом прием заявлений завершится 15 июля, в техническом – 17 июля, в аграрном – 19 июля, а в медицинском и педагогическом – 20 июля.

Новым порядком предусмотрено единое предельное количество специальностей или направлений подготовки для одновременного участия поступающего в конкурсах по программам бакалавриата и специалитета. Если раньше вузам давали право самостоятельно устанавливать число таких специальностей, то теперь их сократили до пяти, даже если у вуза их больше.

Когда опубликуют списки зачисленных?

Едиными с 2025 года становятся и даты зачисления на бюджет. Причем по всем формам обучения: очной, очно-заочной и заочной, отмечает проректор по учебной работе Сергей Завалишин. Так, 2-3 августа станут известны фамилии тех, кто прошел на бюджет по квотам, целевому набору, а также победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, которые идут вне конкурса. Основная волна зачисления придется на 6-7 августа. Новый порядок вводит третий этап зачисления: дополнительный. Он состоится 10-11 августа.

"К 6 августа мы сформируем приказы о зачислении на бюджет. Если, например, в этот день абитуриент заберет документы, его место освободится. Дополнительный этап зачисления дает возможность провести дозачисление из оставшегося числа абитуриентов, которые уже подали документы, и не уходить в дополнительный прием. Эти приказы будут опубликованы 10-11 августа. Если контрольные цифры приема закрыть не удастся, 12 августа вузы могут объявить дополнительный прием", – объясняет проректор по учебной работе Сергей Завалишин.

Прием на платные места высшим учебным заведениям предписано завершить не позднее 30 сентября, но большинство вузов Алтайского края планируют это сделать в срок до 30 августа.

Подать документы при поступлении можно будет на портале госуслуг, по почте или прийти лично в вуз, рассказывает секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина. В техническом университете обещают с первого дня приема документов публиковать списки поступающих, чтобы ребята ежедневно могли оценивать свои шансы. В АлтГМУ уточняют, что тоже будут ранжировать абитуриентов по числу баллов сразу после подачи документов.

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГУ

Сколько будет бюджетных мест в вузах Алтайского края?

Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в Алтайском педагогическом университете увеличат с 989 до 1010. Отметим, этот вуз один из немногих в 2024 году закрыл контрольные цифры в первый этап приемной кампании. На 77 мест больше будет в АлтГТУ. В АГАУ количество мест сохранится на уровне прошлого года: 652.

В АлтГУ возможность получить высшее образование за счет государства представится 1934 абитуриентам. Годом ранее бюджетных мест было 2132. В медицинском университете выделили на 30 мест меньше: на программы специалитета примут 701 человека.

С количеством коммерческих мест вузы должны определиться и обнародовать их на своих сайтах не позднее чем за пять месяцев до зачисления. Время на размышление еще есть, но большинство алтайских университетов уже определились и с этими контрольными цифрами. Посмотреть их можно на сайтах вузов. Но и здесь есть новшество: их количество после утверждения увеличить уже не получится: недобор на платные места возможен, перебор – нет.

"Раньше вузы могли сами при зачислении на обучение определять число платных мест. Например, написать 20 мест, но увеличить их до 50 из-за количества желающих. Теперь учебное заведение сразу должно обозначить предельное число мест, но его вузы по-прежнему устанавливают по своему усмотрению", – рассказывает секретарь приемной комиссии АлтГМУ Павел Воронцов.

Как увеличить свои шансы поступить на бюджет?

Абитуриенту дается право подавать документы на несколько направлений подготовки, и такую возможность нужно использовать, говорит Сергей Завалишин. При этом не стоит ориентироваться на итоги конкурса прошлого года, чтобы поступить хоть куда-нибудь.